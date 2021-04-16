İşte Nisan ayının en ucuz sıfır km otomobilleri!
İşte Nisan ayında Türkiye'de satıştaki 300 bin TL'nin altındaki en uygun fiyatlı otomobillerin kampanyaları. (Listede, markaların 300 bin TL'ye kadar olan modelleri harf sırasına göre dizilmiştir)
CİTROEN
C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel
Fiyatı: 164.000 TL
Kampanyalı fiyatı 160.000 TL
MART AYI KAMPANYALARI
Yeni Citroen C3 ve C-Elysee modellerinde 50.000 TL 12 ay %0 faiz kampanyası bulunmaktadır.
C5 Aircross SUV modelinde 100.000 TL 15 ay %1,19 faiz
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C3 AIRCROSS SUV SHINE 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam Otomatik
Fiyatı 300.500 TL
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C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel
Fiyatı 197.500 TL
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DACİA
Yeni Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg
Fiyatı 160.000 TL
KAMPANYALAR
Günlük 69 TL'ye yeni Sandero Stepway
(sınırlı sayıdaki Yeni Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg otomobilin, perakende satın alımında uygulanan 152.900 TL’lik fiyat ile geçerlidir)
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