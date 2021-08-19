İşte ÖTV indirimi gelen araçlar ve fiyatları! Kapış kapış satılıyor
ÖTV düzenlemesiyle birlikte sıfır otomobil fiyatlarına indirim geldi. Bayilerde bulunan araçlar birkaç gün içerisinde tükenirken, araç almak isteyenler şimdiden ön sipariş vermeye başladı. İşte ÖTV indirimi gelen araçların listesi ve fiyatları...
Geçtiğimiz günlerde gelen ÖTV matrah düzenlemesi sonrası sıfır binek otomobilleri kapsayan indirimler yaşandı. Bazı bayiler en erken teslim tarihleri hakkında yaklaşık tarihleri açıklarken bazıları ise yoğun talep dolayısıyla gün vermedi. Ayrıca küresel otomotiv sektöründe yaşanan çip krizinin bazı markalarda sıfır otomobil arzını etkilediğinden bayilerinde sıfır araçlara erişiminin kısıtlı olduğu ifade edildi. Bu durumun araç teslimatlarında gecikmelere neden olduğu belirtiliyor.
ÖTV DÜZENLEMESİ SONRASI STOKLAR SADECE 1 GÜNDE ERİDİ
Bayiler ÖTV kararı sonrası yaşanan yoğun talep sonrası ellerindeki otomobillerin sadece 1 günde tükendiğini belirtti.
ÖTV KARARI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Cumhurbaşkanlığı kararı ile Resmi Gazete'de yayımlanan yeni ÖTV kararı sonrası, yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 85 bin liradan 92 bin liraya, yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 130 bin liradan 150 bin liraya çıkarıldı.
Ek olarak 1800 cc'yi geçmeyen hibrit motorlu araçlarda da yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiği 85 bin liradan 114 bin liraya çıkarılırken, yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 135 bin liradan 170 bin liraya yükseltildi.