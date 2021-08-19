İşte ÖTV indirimi gelen araçlar ve fiyatları! Kapış kapış satılıyor

Geçtiğimiz günlerde gelen ÖTV matrah düzenlemesi sonrası sıfır binek otomobilleri kapsayan indirimler yaşandı. Bazı bayiler en erken teslim tarihleri hakkında yaklaşık tarihleri açıklarken bazıları ise yoğun talep dolayısıyla gün vermedi. Ayrıca küresel otomotiv sektöründe yaşanan çip krizinin bazı markalarda sıfır otomobil arzını etkilediğinden bayilerinde sıfır araçlara erişiminin kısıtlı olduğu ifade edildi. Bu durumun araç teslimatlarında gecikmelere neden olduğu belirtiliyor.