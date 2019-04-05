İşte Türkiye'de 2019'un en çok satan otomobilleri

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2019 yılı ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %44,16 azalarak 88.469 adet olarak gerçekleşti. 2018 yılı ilk çeyreğinde 158.430 adet toplam pazar gerçekleşmişti.