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  3. 05 Nisan 2019 13:35

İşte Türkiye'de 2019'un en çok satan otomobilleri

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2019 yılı ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %44,16 azalarak 88.469 adet olarak gerçekleşti. 2018 yılı ilk ç

İşte Türkiye'de 2019'un en çok satan otomobilleri

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2019 yılı ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %44,16 azalarak 88.469 adet olarak gerçekleşti. 2018 yılı ilk çeyreğinde 158.430 adet toplam pazar gerçekleşmişti.

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İşte Türkiye'de 2019'un en çok satan otomobilleri

Otomobil satışları, 2019 yılı ilk çeyreğinde geçen yıla göre %43,74 oranında azalarak 68.812 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 122.310 adet satış yaşanmıştı.

Hafif ticari araç pazarı, 2019 yılı Ocak-Mart döneminde geçen yıla göre %45,58 azalarak 19.657 adet oldu. 2018 yılı aynı dönemde 36.120 adet satış gerçekleşmişti.

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İşte Türkiye'de 2019'un en çok satan otomobilleri

İşte 2019 yılında en çok satan otomobil markaları ve satış rakamları...

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İşte Türkiye'de 2019'un en çok satan otomobilleri

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