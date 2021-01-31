İşte Türkiye'de 50 bin TL’ye kadar alınabilecek 2. el arabalar!

Otomobil almak isteyenler fiyat araştırması yapıyor. Otomobil fiyatlarında yükseliş durmaksızın sürüyor. Ortalama bir sıfır otomobil fiyatı 200 bin civarında. Hal böyle olunca bütçesi kısıtlı vatandaş eski otomobillere yöneliyor. Biz de internette 50 bin liraya alınabilecek arabaları sıraladık.