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  3. 31 Ocak 2021 22:38

İşte Türkiye'de 50 bin TL’ye kadar alınabilecek 2. el arabalar!

50 bin lira bütçeniz var ve haklı olarak; bu rakama alınabilecek en iyi ikinci el otomobili almak istiyorsunuz. Araç satış siteleri ve otomobil pazarlarında birçok araç fiyatı el yakıyor. Peki, elli bine alınabilecek ikinci el araba seçenekleri neler? Renault, Fiat, Kia, Peugeot, Opel, Kia, Seat, Toyota, Honda, Volkswagen.

İşte Türkiye'de 50 bin TL’ye kadar alınabilecek 2. el arabalar!

Otomobil almak isteyenler fiyat araştırması yapıyor. Otomobil fiyatlarında yükseliş durmaksızın sürüyor. Ortalama bir sıfır otomobil fiyatı 200 bin civarında. Hal böyle olunca bütçesi kısıtlı vatandaş eski otomobillere yöneliyor.  Biz de internette 50 bin liraya alınabilecek  arabaları sıraladık. 

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İşte Türkiye'de 50 bin TL’ye kadar alınabilecek 2. el arabalar!

Koronavirüs salgını dünyayı küresel bir cezaevine dönüştürdü. Salgın nedeniyle milyarlarca insan eve kapandı.

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İşte Türkiye'de 50 bin TL’ye kadar alınabilecek 2. el arabalar!

Fabrikalar, oteller ve restoranlar kapılarını kapatırken insanlar evlerden çalışmaya başladı.

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İşte Türkiye'de 50 bin TL’ye kadar alınabilecek 2. el arabalar!

Finans, bilişim, sigorta, lojistik ve hukuk alanlarında çalışanlar evden çalışma konusunda sıkıntı yaşamazken imalat sanayinde ne yazık ki bu mümkün olmadı.

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