İşte yılın otomobili!
Yirmi iki farklı ülkeden toplamda 58 gazetecinin ve jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucu ipi göğüsleyen araç Peugeot'nun tasarımıyla birlikte kokpitiyle de tamamen yepyeni bir forma kavuşturduğu SUV modeli 3008 oldu.
Yapılan değerlendirmeler sonucu 319 puanla ödülü kazanan Peugeot 3008, en yakın rakibi olan Alfa Romeo Giulia'nın 23 puan önünde bu başarıyı elde etti.
Peugeot'nun 2014 yılında 308 ile ettiği başarıyı 3008 ile tekrar etmeyi başardığı 2017 yılının Avrupa'da Yılın Otomobili listesinin sıralaması şu şekilde;