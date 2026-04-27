Japon otomotiv devi Honda, Güney Kore'den çekiliyor
Türkiye'de Civic satışlarını sonlandıran Honda, şimdi de Güney Kore'deki otomobil satışlarını durdurma kararı aldı.
Honda, otomobil dünyasında şok etkisi yaratan bir duyuruya imza attı. Yapılan resmi açıklamaya göre, 2026 yılının sonu itibarıyla Güney Kore pazarında yeni Honda otomobillerinin satışı tamamen sona erecek.
Honda'nın resmi web sitesinden yapılan açıklamada, merkezi Güney Kore'nin Seul şehrinde bulunan Honda'nın motosiklet ve otomobil satış iştiraki Honda Kore'nin otomobil satış faaliyetlerinin 2026 yılının sonunda sona ereceğini duyurdu.
NTV'de yer alan habere göre, küresel ve Güney Kore otomobil pazarlarını çevreleyen ortamdaki değişiklikler ışığında ve orta ve uzun vadeli rekabet gücünü güçlendirmek için kurumsal kaynakları yoğunlaştırma perspektifinden kapsamlı bir değerlendirme sonrasında Honda, Güney Kore'deki otomobil satış faaliyetlerini durdurma kararı aldı.
Otomobil satışlarının durdurulmasından sonra bile Honda, Güney Kore pazarındaki Honda araç müşterilerine araç servisi ve bakımı, yedek parça temini ve garanti desteği de dahil olmak üzere satış sonrası hizmetler sunmaya devam edecek.
Honda Kore, motosiklet işini faaliyetlerinin merkezinde konumlandırmaya devam ederken, Güney Kore'deki müşterilerine cazip ürünler sunmaya ve hizmet ve deneyimleri daha da geliştirerek işini daha da güçlendirecek.