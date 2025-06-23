Kamera şakası değil gerçek: Türk üç kağıtçılar bulaşık teliyle çalışan otomobil üretti

Araç alımı sırasında dikkat edilmesi gereken noktalara değinen Uysal, "Aracın motor kapağını açınca karşımıza ilk olarak kayış bölümü gelir, oradaki sesler dinlenebilir. Alttan bakıldığında kasnaklarda balans olup olmadığına bakabiliriz. Aracın üflemesine motor yağ çubuğundan bakabiliriz. Buradan ne kadar şiddetli üfleme, buhar, hava gelirse o kadar motorun kötü olduğu anlamına gelir. Dizel araçlarda üfleme fazla olmaz, benzinli araçlarda ise hiç olmaz denilecek kadar az olur. Alınacak aracın kesinlikle ısınmış olmasına dikkat edilmeli. Motor kesinlikle sıcak olmalı, çünkü soğuk motor kolay kolay üfleme yapmaz. Motor ısınmasının ardından yağ çubuğunu çekeriz üflemenin olmaması gerekir. Buhar veya yağ atmaması gerekir" diye konuştu.