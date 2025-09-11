Kaput üzerinde giderek motoru kontrol ettiler

Olay geçtiğimiz hafta Düzce'de D-100 kara yolu Çilimli mevkiinde yaşandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüde bir otomobilin arızası nedeniyle bir kişi motor kaputunun altında seyir halinde aracın arızasını tespit ederek motora bir şeyler sıkmaya çalışıyorlardı. Bu sırada da aracın içinde bulunan şahıslar ise o anları kamerayla kayıt altına aldılar. Aynı zamanda ters yönden giden şahıslar, görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaştı ve polisin radarına takıldılar.