Karar açıklandı! O arabaların fiyatı yüzde 60 düştü
ABD'den ithal edilecek olan otomobiller için gümrük vergisi yüzde 120'den yüzde 60'a çekildi. Böylece otomobillerin fiyatlarında büyük düşüş yaşandı. .
Türkiye, ABD'ye karşı bazı ürünlerde uyguladığı ek gümrük vergisini kaldırdı. Plastik, alkol, ağaç ürünleri, otomotiv gibi birçok alanda gümrük vergileri yarı yarıya indirildi.
Yaklaşık bir yıl önce getirilen ek vergilerden vazgeçilmesiyle birlikte otomobil fiyatlarında da yüzde 60 oranında gerileme oluştu.
ABD'de üretilen ve ithal edilen otomobillerden bugüne kadar yüzde 120 oranında vergi alınıyordu.