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YSK İSTANBUL SEÇİMLERİNİN İPTALİNE İLİŞKİN GEREKÇELİ KARARINI AÇIKLADI
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  3. 22 Mayıs 2019 18:55

Karar açıklandı! O arabaların fiyatı yüzde 60 düştü

ABD'den ithal edilecek olan otomobiller için gümrük vergisi yüzde 120'den yüzde 60'a çekildi. Böylece otomobillerin fiyatlarında büyük düşüş yaşandı. .

Karar açıklandı! O arabaların fiyatı yüzde 60 düştü

Türkiye, ABD'ye karşı bazı ürünlerde uyguladığı ek gümrük vergisini kaldırdı. Plastik, alkol, ağaç ürünleri, otomotiv gibi birçok alanda gümrük vergileri yarı yarıya indirildi.

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Karar açıklandı! O arabaların fiyatı yüzde 60 düştü

Yaklaşık bir yıl önce getirilen ek vergilerden vazgeçilmesiyle birlikte otomobil fiyatlarında da yüzde 60 oranında gerileme oluştu.

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Karar açıklandı! O arabaların fiyatı yüzde 60 düştü

ABD'de üretilen ve ithal edilen otomobillerden bugüne kadar yüzde 120 oranında vergi alınıyordu.

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Karar açıklandı! O arabaların fiyatı yüzde 60 düştü

Cumhurbaşkanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımladığı kararla birlikte bazı arabalarda yüzde 60 oranında vergi düştü ve fiyatı da bu nedenle gerilemiş oldu.

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