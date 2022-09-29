Karşınızda BMW'nin yeni hibrit SUV'u! İlk seri üretim hibrit motorlu BMW M!
MW'nin yüksek performans markası M, 50’nci yaş kutlamalarına BMW XM ile devam ediyor. İlk seri üretim hibrit motorlu BMW M olan BMW XM yollara çıkmaya hazır.
Borusan Otomotiv'in Türkiye temsilcisi olduğu BMW'nin yüksek performans markası M, 50’nci yaş kutlamalarına BMW XM ile devam ediyor.
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Markanın geçtiğimiz yaz tanıtılan konsept modeli 653 beygir güç ve 800 Nm tork üreten hibrit motoru ve sıra dışı tasarımıyla 2023’te yollara çıkmaya hazır.
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BMW M1 modelinden bu yana üretilen ilk orijinal M otomobili olma unvanına sahip BMW XM, M tarihinin de ilk M HYBRID motorunu kullanacak.
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Birden fazla M otomobili ve motorunun üretimine ev sahipliği yapmış BMW Group'un Amerika'daki Spartanburg Fabrikası'nda 2023'ün ilk çeyreğinde üretimine başlanacak olan BMW XM, plug-in hybrid elektrik motoruna eşlik eden 4.4 litre hacminde, V8 silindirli, M TwinPower Turbo beslemeli içten yanmalı motora sahip.
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