Kaza oranı en yüksek olan otomobil renkleri belli oldu

KAZA RİSKİ YÜKSEK RENKLER

Avustralya’daki Monash Üniversitesi tarafından yapılan araştırmalar, renklerin kazalara etkisini net bir şekilde ortaya koyuyor.

İncelenen 850 bin kaza verisine göre, en riskli renkler arasında gri, gümüş, mavi ve kırmızı yer alıyor. Özellikle gri ve gümüş renkler, çevreyle kolay kamufle olduğu için fark edilmeleri zorlaşıyor. Bu da kazaların artmasına neden oluyor.