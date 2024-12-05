Kaza oranı en yüksek olan otomobil renkleri belli oldu
Avustralya'da yapılan bir araştırma, kaza oranı en yüksek olan otomobil renklerini ortaya koydu. İşte kaza oranı en yüksek araba renkleri...
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre 2024 yılında Türkiye’de en çok tercih edilen araç renkleri arasında gri öne çıktı.
Gri otomobiller yüzde 38,9 oranında ilk sırada yer alırken, beyaz yüzde 25 ile ikinci, siyah ise yüzde 12,8 ile üçüncü sırada bulunuyor.
Ancak, estetik tercihlerin ötesinde, bu renklerin güvenlik açısından taşıdığı riskler de önemli bir tartışma konusu.
KAZA RİSKİ YÜKSEK RENKLER
Avustralya’daki Monash Üniversitesi tarafından yapılan araştırmalar, renklerin kazalara etkisini net bir şekilde ortaya koyuyor.
İncelenen 850 bin kaza verisine göre, en riskli renkler arasında gri, gümüş, mavi ve kırmızı yer alıyor. Özellikle gri ve gümüş renkler, çevreyle kolay kamufle olduğu için fark edilmeleri zorlaşıyor. Bu da kazaların artmasına neden oluyor.
Mavi ve kırmızı araçlar da yüksek kaza oranına sahip. Bu renkler, özellikle spor otomobillerde sık tercih edildiğinden, agresif sürüş tarzlarıyla ilişkilendiriliyor.
GECE GÜNDÜZ FARKI
Araştırma, gece kazalarında siyah araçların daha tehlikeli olduğunu ortaya koyuyor. Gece şartlarında siyah araçların kaza riski yüzde 47 oranında artıyor. Gündüz ise beyaz araçlar daha görünür olmalarına rağmen bazı durumlarda risk taşıyabiliyor.