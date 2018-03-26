Kendi imkanlarıyla 20 bin liraya yaptı !
Rize'de yeğenleri için motorlu araç yapmak isteyen Yasin Şafak atık maddelerle arazi aracı yaptı.
Rize'de, yeğenleri için motorlu araç yapmak isteyen Yasin Şafak, bilgisayarda tasarladığı ve atık parçalar kullandığı aracın planladığından büyük olması üzerine arazi otomobiline dönüştürdü. Şafak "Aracın maliyeti 20 bin lirayı buldu. Üç yılda tamamladım. Çalışma koşullarından dolayı biraz uzun sürdü" dedi.
Rize'de, sanayi sitesinde çalışan Yasin Şafak, kendi imkanlarıyla UTV adı verilen arazi otomobili yaptı.
Sakarya Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünden 2012 yılında mezun olan Şafak, babasının isteği üzerinde aile işinde çalışmaya karar verdi
Otomobil tamir işleriyle uğraşan Şafak, yeğenleri için atık parçalardan küçük motorlu araç yapmak istedi. Bilgisayarda tasarladığı otomobil için topladığı parçaları birleştirmeye başlayan Şafak, düşündüğünden büyük bir şey ortaya çıkması üzerine aracı "arazi tipi" yapmaya karar verdi.