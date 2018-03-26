Kendi imkanlarıyla 20 bin liraya yaptı !

Rize'de, yeğenleri için motorlu araç yapmak isteyen Yasin Şafak, bilgisayarda tasarladığı ve atık parçalar kullandığı aracın planladığından büyük olması üzerine arazi otomobiline dönüştürdü. Şafak "Aracın maliyeti 20 bin lirayı buldu. Üç yılda tamamladım. Çalışma koşullarından dolayı biraz uzun sürdü" dedi.