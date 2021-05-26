Kendi Lamborghini'sini kendi yaptı! Öyle bir fiyata sattı ki kendi bile inanamadı

"Lamborghini almaya param yetmez ve 22 yaşındaki birine kiralayan da olmaz. Bu nedenle kendi Lamborghini'mi yapmaya karar verdim. Hastanede bana çok iyi bakmışlardı. Satmaya karar verince açıkçası 50 dolardan fazla etmeyeceğini düşündüm ama inanılmaz bir rakama satıldı. Ben de hastaneye destek olmak istedim."