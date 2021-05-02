Klasik otomobilleri hurdadan sanat eserine dönüştürüyorlar
Yaklaşık 60 yıl önce babası ve amcalarının başlattığı işi devralan Ali Ersöz (52), oğlu Emir Ersöz (19) ile atalarından kalma işi devam ettirmenin mutluluğunu yaşıyor.
Yaklaşık 60 yıl önce babası ve amcalarının başlattığı işi devralan Ali Ersöz (52), oğlu Emir Ersöz (19) ile atalarından kalma işi devam ettirmenin mutluluğunu yaşıyor.
Ersöz ailesi, Türkiye'nin dört bir yanından hatta ülke dışından getirilen, adeta çürümüş klasik otomobilleri kaportasından boyasına, döşemelerinden motor parçalarına kadar orijinalleriyle yeniliyor.
Özellikle kaportasını günlerce çekiçleyerek eski formuna kavuşturmak için yoğun el emeği sarf eden baba ve oğul, birçok parçası çürüyen ya da kaybolan klasik arabaların, ihtiyaç duyulan orijinal parçalarını yurt dışından getirtiyor.
Her bir araç için 6 aydan 1,5 yıla kadar emek harcayarak onları ilk günkü ihtişamına kavuşturan Ersöz ailesi, ortaya çıkan her otomobile "sanat eseri" gözüyle bakıyor.