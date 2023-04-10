Makam araçlarında yeni dönem: Bakanlar Togg için sıraya girdi

"GÜVENLİ, KONFORLU, EKONOMİK"

Bakan Bozdağ, her insana bir şeyi hayal edip projelendirmenin sonra onun temellerini atıp hayata geçirmenin nasip olmayacağını ifade ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerli ve milli otomobili hayal etmesinin, projelendirilmesine destek vermesinin ve aracın yollara çıkmasının önemini vurguladı.

Müracaatta bulunduğu Togg'un asıl ve yedek kurasında kendisine çıkmadığını aktaran Bozdağ, bundan sonraki süreçte yerli ve milli otomobile sahip olanların güvenli, konforlu ve ekonomik bir araç kullanacağını anlattı.