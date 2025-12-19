Makyajlı Opel Astra tanıtıldı: İmajı değişti, elektrikli modelin menzili arttı

Sahip olduğu üstün Alman teknolojisini en çağdaş tasarımlarla buluşturan Opel, sınıfının en çok tercih edilen modellerinden Astra’nın yenilenen versiyonu ile markanın yenilikçi tasarım, teknoloji ve konfora yönelik öncü yönlerini bir kez daha ortaya koyuyor.