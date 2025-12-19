Makyajlı Opel Astra tanıtıldı: İmajı değişti, elektrikli modelin menzili arttı
Alman otomobil üreticisi Opel, C hatchback sınıfın efsane modeli Astra'yı baştan yarattı.
Sahip olduğu üstün Alman teknolojisini en çağdaş tasarımlarla buluşturan Opel, sınıfının en çok tercih edilen modellerinden Astra’nın yenilenen versiyonu ile markanın yenilikçi tasarım, teknoloji ve konfora yönelik öncü yönlerini bir kez daha ortaya koyuyor.
Ocak ayında Brüksel Otomobil Fuarı'nda dünya prömiyeri gerçekleşecek olan yeni Astra ve Astra Sports Tourer, markanın geleceğe bakışını net bir şekilde yansıtıyor.
Yeni model keskinleşen tasarım hatları, aydınlatmalı Opel Şimşek logosu ve Opel Vizor’u ile modern bir görünüme kavuştu.
Teknoloji tarafında ise üstün güvenlik sistemleri ile öne çıkıyor. Giriş seviyesinden itibaren Intelli-Seat ile sunulan yeni Astra, GS donanımında ısıtmalı ön koltuklar ve direksiyon simidi ile konforu zirveye taşıyor.