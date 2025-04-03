Markasına, tipine, yakıtına göre Mart ayında en çok satan otomobilleri belli oldu
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği, Mart 2025'te en çok satan otomobilleri markasına, modeline, tipine ve yakıtına göre açıkladı. İşte Mart 2025'in en çok satan otomobilleri...
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinin (ODMD) Mart 2025 verilerine göre otomobil satışları yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 azalarak 223 bin 793, hafif ticari araç satışları da yüzde 15,5 azalarak 52 bin 491 olarak gerçekleşti.
Mart ayında ise otomobil satışları yüzde 5,5 artışla 91 bin 828, hafif ticari satışları yüzde 10,2 artışla 25 bin 72'ye çıktı. Böylelikle toplam otomotiv pazarında satışlar mart ayında bir önceki senenin aynı ayına göre yüzde 6,4 artışla 116 bin 900 oldu.
Pazarın %82,2’sini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluştururken C segmenti otomobiller %56,1 pay, B segmenti otomobiller ise %25,9 pay aldı.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre martta en fazla otomobil satışı yüzde 49,6 pay ve 111 bin 53 adet ile benzinli araçlarda gerçekleşti.