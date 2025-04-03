Markasına, tipine, yakıtına göre Mart ayında en çok satan otomobilleri belli oldu

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinin (ODMD) Mart 2025 verilerine göre otomobil satışları yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 azalarak 223 bin 793, hafif ticari araç satışları da yüzde 15,5 azalarak 52 bin 491 olarak gerçekleşti.