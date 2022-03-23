Mart ayının en ucuz sıfır km otomobilleri! Hepsi 500 bin TL'nin altında
Geride bırakmaya hazırlandığımız Mart ayının 500 bin TL'nin altındaki, en ucuz sıfır km otomobillerini sizler için derledik. İşte marka adına göre alfabetik sıralamayla Türkiye'nin Mart 2022'de satılan en ucuz sıfır km otomobilleri...
CİTROEN
C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel Fiyatı: 340.000 TL
1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Feel Bold Fiyatı: 454.500 TL
1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Shine 465.000 TL
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CİTROEN
C3 AIRCROSS SUV Fell 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam Otomatik Fiyatı: 491.500 TL
1.2 PureTech 130 HP - EAT6 Feel Bold - 491.500 TL
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CİTROEN
C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel Fiyatı: 455.000 TL
Kampanyalı Fiyatı: 397.000 TL
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CİTROEN
CITROEN C4 Feel 1.2 PureTech 100 HP - 6 İleri Manuel Fiyatı: 471.500 TL
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