Mart aynın en ucuz sıfır otomobilleri belli oldu: 1.5 milyon TL'nin altında 5 model kaldı
Türkiye'de döviz kurlarındaki yükseliş otomobil fiyatlarını yukarı taşımaya devam ediyor. Mart 2026 itibariyle en ucuz otomobil fiyatı 1 milyon 290 bin TL'ye yükseldi. İşte Türkiye'de satılan en ucuz otomobiller...
Otomotiv sektörü 2026 yılına oldukça hareketli bir giriş yaptı ancak Şubat ayı verileri, talepte bir miktar soğuma olduğunu gösterdi. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı Şubat ayında yüzde 2,97 daralarak 88 bin 39 adet oldu.
EN UCUZ OTOMOBİL NE KADAR?
Piyasada en ucuz sıfır otomobil fiyatı ise 1 milyon 290 bin liraya yükseldi. 1.5 milyon TL bandının altında satılan Opel Corsa ve Dacia Sandero, Türkiye'nin en ucuz otomobilleri olarak dikkat çekiyor.
İşte Mart 2026 itibariyle en ucuz otomobiller listesi...
1,5 MİLYON TL'NİN ALTINDA SATILAN MODELLER
Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin MT6
1.290.000 TL
Dacia Sandero essential TCe 100
1.299.000 TL
Fiat Egea Sedan 1.6 M.Jet 130 HP GSR
1.409.900 TL
Hyundai i20 1.0 T-GDI 90PS Jump
1.425.000 TL
Citroen e-C3
1.468.000 TL
1,6 MİLYON TL - 2 MİLYON TL ARASINDA SATILAN MODELLER
Seat Ibiza 1.0 EcoTSI 115 PS DSG Style
1.647.000 TL
Škoda Fabia Premium 1.0 TSI 115 PS DSG
1.682.800 TL
Nissan Juke 1.0 DIG-T 115PS 6MT Tekna
1.735.200 TL
Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S
1.770.000 TL
Renault Clio evolution plus TCe 115 EDC
1.799.000 TL
KIA XCeed 1.0L 115 PS DCT
1.840.000 TL
Togg T10X V1 RWD Standart Menzil
1.870.000 TL
Suzuki Vitara 1.4 MHEV 6AT GL Elegance
1.899.000 TL
Ssangyong Tivoli
1.999.000 TL
Peugeot E-208 GT 100kW
1.999.500 TL
Ford Puma Titanium
2.009.300 TL