Mayıs ayının en ucuz sıfır otomobilleri belli oldu: 1.5 milyon TL altında 6 model var
Mayıs ayı ile birlikte otomobil markaları fiyat listelerini ve yeni kampanyalarını duyurdu. Satışların gerilemesi nedeniyle bazı modellere zam yapılmadığı görüldü. İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller...
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2026 yılı Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,13 oranında daralarak 369 bin 696 adet olarak gerçekleşti. Elektrikli otomobil satışları 54 bin 892 adetle yüzde 18,9 pay alırken, yerli otomobil Togg, Nisan ayında 3 bin 821 adet satış gerçekleştirdi.
1.5 MİLYON TL'NİN ALTINDA 6 MODEL KALDI
İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller:
BMW 120 Sport Line: 3.724.500 TL
Subaru Yeni Crosstrek e-BOXER: 3.589.900 TL
Audi A3 Sportback TFSI 110 kW Advanced S tronic: 3.455.221 TL
Mercedes A200: 3.222.000 TL
Lexus LBX: 3.005.000 TL
Cupra Leon 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Impulse: 2.650.000 TL
MG ZS Hybrid+ Luxury (Cam Tavanlı): 2.540.000 TL
Alfa Romeo Junior Elettrica: 2.474.300 TL
BYD SEAL 160 kW: 2.429.000 TL
Honda Jazz Crosstar: 2.380.000 TL