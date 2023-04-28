Merakla beklenen elektrikli ''nano otomobil'' Türkiye’de!

Geleceğin anahtar ulaşım çözümlerinden birinin elektrikli ve dolayısıyla emisyonsuz olmasına yatırım yapan şirket, Silence S04 ile scooter ve otomobilin en başarılı yönlerini birleştiriyor. Konforlu, güvenli ve kolaylıkla park edilebilmesiyle dikkat çeken aracın uzunluğu 228 cm, genişliği 129 cm ve yüksekliği de 159 cm. İki kişinin yan yana, geniş bir kabinde seyahat edebilmesine ek olarak 310 litrelik toplam yükleme alanı sunmasıyla da irili ufaklı eşyaların da taşınabilmesi mümkün. Silence S04’de, beyaz ve gri olmak üzere iki renk seçeneği sunuluyor.