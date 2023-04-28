Merakla beklenen elektrikli ''nano otomobil'' Türkiye’de!
Silence, S01 ve S02 modellerinin ardından nano araç segmentinde ilk ve tek klimalı seçenek olarak dikkat çeken S04 modelini, Türkiye’de ilk kez defa Motobike İstanbul’da sergiledi.
Doğan Trend Otomotiv’in premium elektrikli mobilitedeki Avrupalı markası Silence, S01 ve S02 modellerinin ardından nano araç segmentinde ilk ve tek klimalı seçenek olarak dikkat çeken S04 modelini, Türkiye’de ilk kez defa Motobike İstanbul’da sergiledi. Bavul tipindeki taşınabilir bataryalarıyla pratik bir şekilde şarj edilebilen Silence modelleri, şehir içindeki ulaşım çözümlerinde çevreci, ekonomik ve kaliteli üretimleriyle dikkat çekiyor. Türkiye pazarında satışları devam eden 2 tekerlekli S01 ve S02 modellerine ek olarak S04 modeli de yaz aylarında, klimalı versiyonuyla satılmaya başlanacak.
Türkiye’de temsilciliğini Doğan Trend Otomotiv’in yaptığı, premium elektrikli motosikletin öncüsü Silence, İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen Motobike İstanbul 2023’de, S01 Plus, S01 ve S02 modellerinin yanında “nanocar” segmentindeki S04’ü de ilk defa sergileyerek geleceğin mobilite çözümlerini gözler önüne serdi. Güçlü elektrikli motorları, İspanya’da üretilmesi, ev ya da iş yerlerinde pratik bir biçimde şarj edilebilmesi ve pillerin bavul gibi rahatlıkla taşınması gibi özellikleriyle öne çıkan Silence markası, fuarda ilk defa Türkiye kamuoyuyla buluşan S04 modeliyle artık sadece 2 tekerlekli scooter’larıyla değil nanocar segmentinde de varlığını gösteriyor. Silence S04, 2023’ün yaz aylarında, klima versiyonuyla Türkiye pazarında satışa sunulacak.
Yüzde 100 elektrikli, 2 kişilik bir nano otomobil olan Silence S04, klimalı olmasıyla elektrikli mobilitede önemli bir boşluğunu dolduruyor. Silence S04, verimli ve teknolojik alt yapısıyla 4 tekerlekli e-mobilite kategorisinde premium elektrikli “nanocar” olarak kendini konumlandırıyor. Silence’ın Barcelona’daki kendi fabrikasında yüksek miktarlarda üretilebilen bu araç, 21. yy’ın kentli mobilitesindeki kilit görevlerden birini üstleniyor.
Geleceğin anahtar ulaşım çözümlerinden birinin elektrikli ve dolayısıyla emisyonsuz olmasına yatırım yapan şirket, Silence S04 ile scooter ve otomobilin en başarılı yönlerini birleştiriyor. Konforlu, güvenli ve kolaylıkla park edilebilmesiyle dikkat çeken aracın uzunluğu 228 cm, genişliği 129 cm ve yüksekliği de 159 cm. İki kişinin yan yana, geniş bir kabinde seyahat edebilmesine ek olarak 310 litrelik toplam yükleme alanı sunmasıyla da irili ufaklı eşyaların da taşınabilmesi mümkün. Silence S04’de, beyaz ve gri olmak üzere iki renk seçeneği sunuluyor.