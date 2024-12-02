Merakla beklenen yüzde 100 elektrikli sedan BYD HAN, Türkiye'de satışa sunuldu
BYD Türkiye, E segmentindeki amiral gemisi BYD HAN'ı Türkiye'de satışa sundu...
BYD Türkiye, yeniliklerine hız kesmeden devam ediyor. Altı farklı modelden oluşan ürün gamıyla dikkati çeken marka, E segmentindeki amiral gemisi sedan modeli BYD HAN'ı Türkiye'de satışa sundu.
BYD HAN, 517 HP gücü ve 521 kilometre menziliyle elektrikli lüks otomobilleri temsil ediyor.
BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun BYD Han için "BYD'nin elektrikli otomobil pazarındaki teknolojik üstünlüğünü bir kez daha ortaya koyacağız. HAN modelimiz sahip olduğu sportif sürüş özellikleriyle üst düzey bir sürüş keyfi sunarken, yüksek konfora sahip arka koltuklarıyla bir makam aracı olarak tercih edilebilece" dedi.
Dört tekerlekten çekiş sistemi ve üstün yol tutuş dinamiklerini, Ejderha Yüzü tasarım diliyle birleştiren BYD HAN, tasarım, performans, konfor ve güvenlik konularında sınıfındaki standartları yeniden tanımlıyor.