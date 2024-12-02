Merakla beklenen yüzde 100 elektrikli sedan BYD HAN, Türkiye'de satışa sunuldu

BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun BYD Han için "BYD'nin elektrikli otomobil pazarındaki teknolojik üstünlüğünü bir kez daha ortaya koyacağız. HAN modelimiz sahip olduğu sportif sürüş özellikleriyle üst düzey bir sürüş keyfi sunarken, yüksek konfora sahip arka koltuklarıyla bir makam aracı olarak tercih edilebilece" dedi.