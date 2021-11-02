Mercedes'in ''en hızlısı'' Yeni Mercedes AMG SL tanıtıldı

Uzun dingil mesafesi, kısa ön ve arka çıkıntılar, uzun motor kaputu, eğimli ön cam, arkaya yakın konumlandırılan kabin ve güçlü arka kısım, gövde tasarımının karakteristik özellikleri olarak öne çıkıyor. Tüm bunlar karakteristik SL gövde orantılarını oluşturuyor. Güçlü çamurluk kemerleri ve gövde hizasında büyük alaşım jantlarla roadster’a güçlü ve dinamik bir görünüm kazandırıyor. Kapalıyken gövdeye kusursuz bir şekilde entegre olan tente tavan, SL’in sportif yönünü güçlendiriyor.

AMG’ye özgü radyatör ızgarası, ön cephenin genişlik algısını güçlendiriyor ve 14 dikey çıta tüm SL modellerinin atası olan 1952’nin efsanevi 300 SL yarış spor otomobiline gönderme yapıyor. İnce, keskin hatlara sahip DIGITAL LIGHT LED farlar ve yine ince LED stop lambaları modern ve dinamik bir görünümü tamamlıyor.