Mercedes'in ''en hızlısı'' Yeni Mercedes AMG SL tanıtıldı
Yeni Mercedes-AMG SL’in dünya lansmanı yapıldı. Yeni SL, Mercedes-AMG tarafından geliştirilen tamamen yeni 2+2 kişilik araç mimarisine dayanıyor. Yeni SL, ilk aşamada 476 HP ve 585 HP’lik iki güç seviyesine sahip, “Tek Adam, Tek Motor” ilkesine göre üretilen AMG 4.0 litre V8 biturbo motorlarla sunulurken, ilerleyen dönemlerde, AMG E PERFORMANCE stratejisi kapsamında, SL’in performanslı bir hibrit versiyon da olacak.
Yeni Mercedes-AMG SL, bir ikonun yeni versiyonu olarak klasik kumaş tente tavan ve sportif karakterle köklerine geri dönüyor. Günlük kullanıma uygun bir yapı sunan 2+2 kişilik lüks roadster, ilk kez dört tekerlekten çekişle gücünü yola aktarıyor. Aktif salınım önleyiciye sahip AMG ACTIVE RIDE CONTROL süspansiyon, arka aks yönlendirmesi, isteğe bağlı olarak sunulan AMG yüksek performanslı seramik kompozit fren sistemi ve standart olarak sunulan DIGITAL LIGHT far gibi ileri teknolojiler sportif profili güçlendirirken, AMG 4.0 litre V8 biturbo motor üst düzey sürüş deneyimi sunuyor. Mercedes-AMG, SL’i Affalterbach'ta bağımsız olarak geliştirdi. Satış başlangıcıyla birlikte iki farklı güç versiyonuyla AMG V8 motor seçeneği sunulacak. Yaklaşık 70 yıl önce Stuttgart’ta ilk defa tanıtılan SL, kısa sürede efsane haline geldi. Mercedes-Benz markasının motorsporları yarışlarında elde ettiği başarılarla potansiyelini geliştirme vizyonu, bir yarış otomobilinin yol versiyonu ile sonuçlandı ve böylece ilk SL ortaya çıktı. 1952’de sahneye çıkan 300 SL (Şirket içinde W 194 olarak anılıyor), çok kısa bir sürede dünyanın önemli yarış pistlerinde başarı üstüne başarı elde etti. Diğer birçok başarının yanı sıra efsanevi 24 Saat Le Mans’ta birinci ve ikinci oldu, ayrıca Nürburgring Grand Jubilee Ödülü’nde ilk dört sırayı aldı. Bu başarılar SL’i hızla bir efsane haline getirdi.
Yeni Mercedes-AMG SL, safkan yarış otomobilinden üstü açık lüks spor otomobile uzanan onlarca yıllık gelişim tarihinde bir kilometre taşına daha imza atıyor. Yeni SL, orijinal SL’in sportifliğini, modern Mercedes modellerini karakterize eden benzersiz lüks ve teknolojik muhteşemlik ile birleştiriyor.
Heyecan verici tasarımı, bünyesinde barındırdığı ileri teknolojiler ve üstün sürüş özellikleri ile yeni Mercedes-AMG SL, lüks spor otomobil segmentinde standartları belirlemeye devam ediyor. Yeni SL, modern Mercedes-Benz tasarım felsefesi duyusal saflık, AMG’ye özgü sportiflik ve modele özgü karakteristik ayrıntıları birleştiriyor. Motor kaputundaki iki adet güçlü çıkıntı, ilk SL neslinin sayısız hatırasından sadece biri. Gövde üzerindeki ışık ve gölge oyunları heyecan uyandırıcı bir görünümü beraberinde getiriyor. Yeni SL, tasarım detaylarıyla da sportif köklerine geri dönüyor.
Uzun dingil mesafesi, kısa ön ve arka çıkıntılar, uzun motor kaputu, eğimli ön cam, arkaya yakın konumlandırılan kabin ve güçlü arka kısım, gövde tasarımının karakteristik özellikleri olarak öne çıkıyor. Tüm bunlar karakteristik SL gövde orantılarını oluşturuyor. Güçlü çamurluk kemerleri ve gövde hizasında büyük alaşım jantlarla roadster’a güçlü ve dinamik bir görünüm kazandırıyor. Kapalıyken gövdeye kusursuz bir şekilde entegre olan tente tavan, SL’in sportif yönünü güçlendiriyor.
AMG’ye özgü radyatör ızgarası, ön cephenin genişlik algısını güçlendiriyor ve 14 dikey çıta tüm SL modellerinin atası olan 1952’nin efsanevi 300 SL yarış spor otomobiline gönderme yapıyor. İnce, keskin hatlara sahip DIGITAL LIGHT LED farlar ve yine ince LED stop lambaları modern ve dinamik bir görünümü tamamlıyor.
Yeni Mercedes-AMG SL’in iç tasarımı, ilk 300 SL Roadster geleneğini modern çağa uyarlıyor. Yeni nesil, sportifliği ve lüksü muhteşem bir şekilde birleştiriyor. Kaliteli malzemeler ve kusursuz işçilik yüksek konfor standardına vurgu yapıyor. Ayarlanabilir merkezi ekranıyla orta konsol sürücü odaklı bir tasarım ortaya koyuyor. 2+2 kişilik yeni iç mekan, eskisinden daha fazla alan ve işlevsellik sunuyor. Arka koltuklar günlük kullanım pratikliğini artırıyor ve 1,50 metreye kadar yolculara rahat bir yaşama alanı sunuyor.
300 SL Roadster’ın kaliteli malzemelerle bezenen minimalist iç mekanı, yeni modelin iç tasarımına ilham veriyor. Ortaya “Hiperanalog” olarak adlandırılan analog ve dijital dünyanın heyecan verici bir kombinasyonu çıkıyor. Üç boyutlu bir vizöre entegre edilen tamamen dijital gösterge paneli buna bir örnek. Standart olarak sunulan MBUX bilgi-eğlence sistemi, özel ekran temaları ve farklı mod seçenekleri sunuyor.