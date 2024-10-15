Mercedes'in yenilenmiş V-Serisi, Türkiye yollarına çıkıyor

Yeni dış tasarım

V-Serisi Exclusive, farklı formlara sahip radyatör ızgarası ve tampon tasarımıyla dikkat çekici bir görünüm oluşturuyor. Yatay kanatlı ve led ışık bantlı radyatör ızgarasına sahip olan V-Serisi Exclusive donanımı; motor kaputunda dik bir Mercedes yıldızı taşıyor. İki donanımda da standart olarak sunulan adaptif Multibeam Led farlar, ilk bakışta dikkat çekiyor. Avantgarde donanımda 5 çift kollu alaşım jantlar, siyah boyalı ve parlak ön tasarıma sahipken, Exclusive donanımda Monoblok tasarım hafif alaşım jantlar araçlara şıklık kazandırıyor. Bir düğmeye dokunarak açılıp kapatılabilen Easy-Pack bagaj kapağı çekici görünümü konforla buluşturuyor.

İleri teknoloji görünüm ve ek konfor özelliklerine sahip yeni kokpit tasarımı

İç mekân, dijitalleşme odaklı gelişmiş bir görünümle dikkat çekiyor. Kokpitteki geniş ekran, gösterge paneli ve medya ekranını kesintisiz bir cam yüzeyin altında tek bir görsel ünitede birleştiriyor. İç mekân dijitalleşme odaklı gelişmiş bir görünümle dikkat çekiyor. Dokunmatik ekran teknolojisi ve akıllı menü navigasyonu sayesinde sezgisel kullanımı göze çarpıyor.