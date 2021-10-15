MG'den geleceğe göz kırpan otomobil... MG MAZE

MG Advanced Design Tasarım Direktörü Carl Gotham; “MAZE ile MG'nin hayran kitlesi ve takipçilerinden yola çıkarak otomobil topluluğunun geleceğinin nasıl görünebileceğine odaklanmak istedik. Dijitale geçiş durdurulamaz, bu yüzden bu dijital alanı fiziksel alana bağlayan ve bize sürüşte gerçek zevki veren bir konsept yaratmak istedik" dedi. Gotham sözlerine, “MG MAZE pandemi sürecinde sosyal hayatımızdaki kısıtlama ve sınırlamalara bir tepki olarak doğdu. Bu konsepti insanların dışarı çıkıp şehirlerini ‘Mobil oyun’ deneyimine benzer bir şekilde keşfetmelerini sağlayacak bir platform olarak kullandık” diye devam etti.