MG'den geleceğe göz kırpan otomobil... MG MAZE

Doğan Holding çatısı altında faaliyet gösteren Doğan Trend Otomotiv’in Türkiye distribütörlüğünü üstlendiği İngiliz kökenli efsanevi otomobil markası MG (Morris Garages), SAIC Design’ın üçüncü yıl dönümünü kutlamak ve geleceğin kentsel mobilite vizyonunu yansıtmak için tasarladığı MG MAZE konseptinin örtüsünü kaldırdı. MG MAZE, yeni nesil otomobil kullanıcılarını hedefleyen futuristik bir konsept otomobil olarak öne çıkıyor. “Çık & Oyna” (Get Out & Play) sloganıyla mobilite ve oyunu bir araya getiren konsept, kullanıcıların heyecana olan cesur tutkusuyla şekillendi. Eğlenceli ve çevik yapıdaki konsept otomobil, her yaştan ve kültürden farklı ilgi alanlarına sahip kullanıcılara keyifli bir ulaşım deneyimi sağlamayı amaçlıyor.