MG'den geleceğe göz kırpan otomobil... MG MAZE
İngiliz kökenli efsanevi otomobil markası MG (Morris Garages), gelecekte kentsel ulaşımın nasıl daha keyifli olacağını gösteren yeni konsept modeli MAZE’i tanıttı.
Doğan Holding çatısı altında faaliyet gösteren Doğan Trend Otomotiv’in Türkiye distribütörlüğünü üstlendiği İngiliz kökenli efsanevi otomobil markası MG (Morris Garages), SAIC Design’ın üçüncü yıl dönümünü kutlamak ve geleceğin kentsel mobilite vizyonunu yansıtmak için tasarladığı MG MAZE konseptinin örtüsünü kaldırdı. MG MAZE, yeni nesil otomobil kullanıcılarını hedefleyen futuristik bir konsept otomobil olarak öne çıkıyor. “Çık & Oyna” (Get Out & Play) sloganıyla mobilite ve oyunu bir araya getiren konsept, kullanıcıların heyecana olan cesur tutkusuyla şekillendi. Eğlenceli ve çevik yapıdaki konsept otomobil, her yaştan ve kültürden farklı ilgi alanlarına sahip kullanıcılara keyifli bir ulaşım deneyimi sağlamayı amaçlıyor.
MG Advanced Design Tasarım Direktörü Carl Gotham; “MAZE ile MG'nin hayran kitlesi ve takipçilerinden yola çıkarak otomobil topluluğunun geleceğinin nasıl görünebileceğine odaklanmak istedik. Dijitale geçiş durdurulamaz, bu yüzden bu dijital alanı fiziksel alana bağlayan ve bize sürüşte gerçek zevki veren bir konsept yaratmak istedik" dedi. Gotham sözlerine, “MG MAZE pandemi sürecinde sosyal hayatımızdaki kısıtlama ve sınırlamalara bir tepki olarak doğdu. Bu konsepti insanların dışarı çıkıp şehirlerini ‘Mobil oyun’ deneyimine benzer bir şekilde keşfetmelerini sağlayacak bir platform olarak kullandık” diye devam etti.
Oyun, Keşif ve Macera olmak üzere üç temel ilke esas alınarak geliştirilen MG MAZE, gelecek nesillere yeni bir ulaşım deneyimi sunmak için tasarlandı. Kompakt forma ve futuristik tasarıma sahip olan konsept otomobil, tamamen panoramik bir çevre manzarası sunan açık kokpit düzeni ile kullanıcılarına gerçek bir oyun deneyimi hissiyatı sunuyor. Polikarbon malzemeden üretilen gövdenin üst kısmı yukarıya doğru açılarak yolcuların aracın ön tarafından koltuklara oturmasını sağlıyor. MG MAZE modelinde kullanıcılar akıllı telefonlarını kumanda arayüzü ve anahtar olarak kullanabiliyorlar. Araca telefonları ile giriş yapabilen kullanıcılar aynı zamanda araç içerisindeki gelişmiş dijital kullanıcı arayüzü sayesinde telefonlarındaki görüntüleri ve dijital içerikleri aracın camlarına yansıtabiliyorlar.
SAIC Design Advanced London, Eylül 2018’de kuruldu. Londra’nın merkezindeki Marylebone’da bulunan departman SAIC Design’ın en önemli bölümlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Temel olarak ileriye dönük bir tasarım araştırması yürüten dizayn ekibi, yenilikçi iş akışlarına ek olarak, küresel bazda rekabetçi tasarım ve ürün konseptlerini de hayata geçiriyor.