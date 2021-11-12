MG’nin ilk şarj edilebilir hibrit SUV'u MG EHS Türkiye'de
Köklü İngiliz otomobil markası MG (Morris Garages), Eylül ayında ön satışına başladığı ilk şarj edilebilir hibrit modelini Türkiye yollarına çıkartmaya başladı. MG’nin ilk şarj edilebilir hibrit SUV modeli “MG EHS” daha gemiden inmeden 40 adet satıldı.
Yeni MG EHS’in Türkiye’de satışa sunulması ile birlikte yoğun bir ilgi ile karşılaştığını vurgulayan MG Türkiye Marka Direktörü Tolga Küçükyumuk, “MG markasının %100 elektrikli SUV modeli ZS EV çizdiği başarılı satış grafiğini Ekim ayında da sürdürürken, Türkiye’nin en çok satan ilk 5 elektrikli otomobili arasına girme başarısını gösterdi. Yenilikçi şarj edilebilir hibrit teknolojisi, C SUV segmentindeki rakiplerine kıyasla avantajlı boyutları ve yüksek donanımıyla ön plana çıkan EHS PHEV modelimizden ise henüz araçlar Türkiye’ye gelmeden 40 adet satıldı. Bu başarıların arkasında müşteri odaklı çalışma ve tüketiciye verdiğimiz güven yatıyor. Markamızın yeni modeli MG EHS, sahip olduğu şarj edilebilir hibrit teknolojisi, yüksek donanımı ve kendisini sınıfından ayıran ebatlarıyla Türkiye pazarında önemli bir rol üstlenecek. Elektrikli ve benzinli motorlarının birlikte çalışmasıyla 258 PS güç ve 480 Nm tork üreten MG EHS, 43 gr/km’lik düşük karbon emisyonu ve 1,8 l/100 km’lik (WLTP) yakıt tüketimiyle hem yüksek performanslı hem de çevreci olunabileceğini ispatlıyor. Bu sene sonuna kadar 100 adet MG EHS PHEV’i sahipleriyle buluşturmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu. MG EHS PHEV Comfort 679 bin TL, EHS PHEV Luxury ise 719 bin TL’den başlayan fiyatlarla tüketicilerin beğenisine sunuluyor.
Ülkemizde Doğan Holding çatısı altında faaliyet gösteren Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil edilen İngiliz kökenli MG, C SUV segmentindeki yeni modeli EHS ile Türkiye pazarına başarılı bir giriş yaptı. Markanın ilk şarj edilebilir hibrit modeli olarak göz alıcı tasarımı ve yüksek verimliliğiyle sınıfındaki rakiplerinden ayrışan yeni EHS PHEV, Comfort ve Luxury olmak üzere iki farklı donanım seçeneğiyle ülkemizdeki otomobil severlere sunuldu. Şimdiden 40 adetlik satış grafiğini yakalamayı başaran EHS’e 679 bin TL’den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor.
Konuyla ilgili görüşlerini belirten MG Türkiye Marka Direktörü Tolga Küçükyumuk, “MG’nin yenilikçi ve çevreci modellerini otomobilseverlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Markamızın ilk şarj edilebilir hibrit modeli yeni MG EHS’in teknolojisi, sınıf lideri boyutları ve yüksek donanımıyla Türkiye pazarında kendine güçlü bir konum kazanmasını bekliyorduk. Beklentimiz gerçekleşti ve henüz araçlar Türkiye’ye varmadan 40 adetlik satış gerçekleştirdik. Bu durum, kullanıcılarımıza sunduğumuz üstün kalitenin yanı sıra markamıza ve Doğan Trend Otomotiv’e duyulan güvenin de kanıtı oldu” şeklinde konuştu. Tolga Küçükyumuk, MG markasının %100 elektrikli SUV modeli ZS EV’nin ise çizdiği başarılı satış grafiğini Ekim ayında da sürdürdüğünü ve Türkiye’nin en çok satan ilk 5 elektrikli otomobili arasına girmeyi başardığının da altını çizdi.
Elektrikli ve benzinli motoruyla toplam 258 PS (190 kW) güç ve 480 Nm tork üreten, 100 km/sa hıza 6,9 saniyede çıkabilen yeni EHS PHEV, Türkiye’deki kullanıcılarının karşısına Comfort ve Luxury donanım seviyeleriyle çıkıyor. MG EHS de, ZS EV modelinde olduğu MG Pilot sürüş destek teknolojisine sahip ve bu sayede yüksek bir güvenlik donanımı sunuyor. L2 otonom sürüş yeteneğine sahip olan sistem adaptif hız sabitleyici, şerit takip desteği, şeritten ayrılma uyarısı, ön çarpışma uyarısı, otomatik acil fren sistemi, trafik işareti tanıma, kör nokta monitörü, arka çapraz trafik uyarı sistemi, akıllı uzun far kontrolü gibi çok sayıda özelliği içinde barındırıyor.