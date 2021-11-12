MG’nin ilk şarj edilebilir hibrit SUV'u MG EHS Türkiye'de

Yeni MG EHS’in Türkiye’de satışa sunulması ile birlikte yoğun bir ilgi ile karşılaştığını vurgulayan MG Türkiye Marka Direktörü Tolga Küçükyumuk, “MG markasının %100 elektrikli SUV modeli ZS EV çizdiği başarılı satış grafiğini Ekim ayında da sürdürürken, Türkiye’nin en çok satan ilk 5 elektrikli otomobili arasına girme başarısını gösterdi. Yenilikçi şarj edilebilir hibrit teknolojisi, C SUV segmentindeki rakiplerine kıyasla avantajlı boyutları ve yüksek donanımıyla ön plana çıkan EHS PHEV modelimizden ise henüz araçlar Türkiye’ye gelmeden 40 adet satıldı. Bu başarıların arkasında müşteri odaklı çalışma ve tüketiciye verdiğimiz güven yatıyor. Markamızın yeni modeli MG EHS, sahip olduğu şarj edilebilir hibrit teknolojisi, yüksek donanımı ve kendisini sınıfından ayıran ebatlarıyla Türkiye pazarında önemli bir rol üstlenecek. Elektrikli ve benzinli motorlarının birlikte çalışmasıyla 258 PS güç ve 480 Nm tork üreten MG EHS, 43 gr/km’lik düşük karbon emisyonu ve 1,8 l/100 km’lik (WLTP) yakıt tüketimiyle hem yüksek performanslı hem de çevreci olunabileceğini ispatlıyor. Bu sene sonuna kadar 100 adet MG EHS PHEV’i sahipleriyle buluşturmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu. MG EHS PHEV Comfort 679 bin TL, EHS PHEV Luxury ise 719 bin TL’den başlayan fiyatlarla tüketicilerin beğenisine sunuluyor.