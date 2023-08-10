Mini SUV Türkiye'ye geldiği gibi bitti! 1 saatte tükendi

2020’nin sonundaki lansmandan günümüze, satışa sunulduğu tüm pazarlarda toplam 34.000 adedin üzerinde satışa ulaşan Ami, yaklaşık 1.5 senelik süreç sonunda Türkiye’de de 2.000 adetten fazla satışa ulaştı. Haziran 2022’de Türkiye’de ilk defa %100 online olarak satışa sunulan Citroën Ami, 50 adet ile sınırlı ilk partisi yalnızca 25 dakika içerisinde satılmıştı. Citroen Ami, 2022 yılının ilk 4 ayında 400 civarında kurumsal müşteri ile buluşmuştu. Bireysel müşterilerin de eklenmesiyle, yaklaşık 1.5 yıllık sürede 2.163 adet Citroën Ami satışı gerçekleştirildi. 0 emisyonlu mobilite çözümleri arasında 2 tekerlekli araçlar ile otomobiller arasında önemli bir boşluğu dolduran Citroën Ami’ye olan yoğun talep devam ediyor. Ami modeliyle yakalanan satış başarısı, Citroën globalin dikkatini çekerek ülkemizde elektrikli otomobillere olan pozitif yaklaşımı gösterdi. Farklı versiyonlarla zenginleştirilen Ami, Ağustos 2023 itibarıyla daha özgür ruhlu My Ami Buggy serisi ile genişliyor. Sadece 9 ülke için toplamda 1.000 adet ile sınırlı üretilecek My Ami Buggy’nin 100 adedi Türkiye için rezerve edildi. Bu da Türkiye pazarının, Citroën’deki öneminin bir kez daha altının çizilmesini sağladı.