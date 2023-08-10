Mini SUV Türkiye'ye geldiği gibi bitti! 1 saatte tükendi
Türkiye'ye sadece 100 adet gelecek olanCitroën My Ami Buggy, satışa sunulduğu günde sadece 1 saatte tükendi...
Citroën Ami’nin mobilite vizyonunu ortaya koyan ve aynı zamanda keyifli bir yol arkadaşı olarak dikkat çeken Citroën My Ami Buggy, yeni bir başarıya daha imzasını attı. Citroën My Ami Buggy’nin, online satışa sunulduğu 8 Ağustos günü, sadece 1 saatlik sürede 100 adetlik Türkiye kotasının tamamı satıldı.
399.000 TL’lik satış fiyatıyla Türkiye pazarına giriş yapan Citroën My Ami Buggy’nin her biri, ortalama 40 saniyelik aralıklarla alıcısıyla buluştu. Citroën, Aralık 2021’de benzer bir başarıyı, markanın online satışa sunduğu ilk araç olan Ami modelinin ilk partisini yalnızca 25 dakikada satarak yakalamıştı. Citroën My Ami Buggy, Fransa, İtalya, İspanya, Belçika, Yunanistan, Portekiz, İngiltere, Fas ve Türkiye olmak üzere sadece 9 farklı ülke için sınırlı olarak 1.000 adet üretildi ve Türkiye için de 100 adet kontenjan ile sunuldu.
2020’nin sonundaki lansmandan günümüze, satışa sunulduğu tüm pazarlarda toplam 34.000 adedin üzerinde satışa ulaşan Ami, yaklaşık 1.5 senelik süreç sonunda Türkiye’de de 2.000 adetten fazla satışa ulaştı. Haziran 2022’de Türkiye’de ilk defa %100 online olarak satışa sunulan Citroën Ami, 50 adet ile sınırlı ilk partisi yalnızca 25 dakika içerisinde satılmıştı. Citroen Ami, 2022 yılının ilk 4 ayında 400 civarında kurumsal müşteri ile buluşmuştu. Bireysel müşterilerin de eklenmesiyle, yaklaşık 1.5 yıllık sürede 2.163 adet Citroën Ami satışı gerçekleştirildi. 0 emisyonlu mobilite çözümleri arasında 2 tekerlekli araçlar ile otomobiller arasında önemli bir boşluğu dolduran Citroën Ami’ye olan yoğun talep devam ediyor. Ami modeliyle yakalanan satış başarısı, Citroën globalin dikkatini çekerek ülkemizde elektrikli otomobillere olan pozitif yaklaşımı gösterdi. Farklı versiyonlarla zenginleştirilen Ami, Ağustos 2023 itibarıyla daha özgür ruhlu My Ami Buggy serisi ile genişliyor. Sadece 9 ülke için toplamda 1.000 adet ile sınırlı üretilecek My Ami Buggy’nin 100 adedi Türkiye için rezerve edildi. Bu da Türkiye pazarının, Citroën’deki öneminin bir kez daha altının çizilmesini sağladı.
Citroën My Ami Buggy, haki gövde rengi ve siyah koruyucu eklemelerle maceracı bir görünüm sergiliyor. Güçlendirilmiş tamponlar, gövde altı korumaları, far çerçeveleri, çamurluk kemerleri, marşpiye kaplamaları ve arka spoyler gibi eklemeler bu modele özgünlük kazandırıyor. Hem gövdede hem de iç mekandaki parlak sarı noktalarla canlılık sağlanıyor. Dış tasarımda ön paneldeki kabartma ve çamurluk kemerlerindeki yön okları dikkat çekerken, iç tasarımda eşya kutuları, “kapı açma kayışları”, çanta kancaları, koltuklarda ve halılardaki dikişlerde asit sarısı rengine rastlanıyor.