Mini SUV Türkiye'ye geldiği gibi bitti! 1 saatte tükendi

399.000 TL’lik satış fiyatıyla Türkiye pazarına giriş yapan Citroën My Ami Buggy’nin her biri, ortalama 40 saniyelik aralıklarla alıcısıyla buluştu. Citroën, Aralık 2021’de benzer bir başarıyı, markanın online satışa sunduğu ilk araç olan Ami modelinin ilk partisini yalnızca 25 dakikada satarak yakalamıştı. Citroën My Ami Buggy, Fransa, İtalya, İspanya, Belçika, Yunanistan, Portekiz, İngiltere, Fas ve Türkiye olmak üzere sadece 9 farklı ülke için sınırlı olarak 1.000 adet üretildi ve Türkiye için de 100 adet kontenjan ile sunuldu.