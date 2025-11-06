Mor renk düşkünü genç kadın TOGG'u ''çaça TOGG''a çevirip, üzerine plaket aldı
Türkiye'nin yerli otomobili Togg T10X Bursalı mor renk tutkunu bir genç kadının ellerinde mora büründü...
Bursa'da F.Ç. (40), 10 yıl önce tutku haline getirdiği mor rengi hayatına işledi. Ev anahtarından, el bezine kadar her eşyası mor olan F.Ç., yeni aldığı otomobilini de kahverengiden mora dönüştürdü. F.Ç., otomobilinin sadece dış kaplamasını değil, içini de mor renkli aksesuarlarla donattı.
Kestel ilçesinde yaşayan F.Ç., 10 yıl önce işlettiği butikteki kıyafetlerde ağırlıklı olarak mor rengi tercih etmeye başladı. Müşterilerinden de olumlu geri dönüşler alan F.Ç.'ın hayatında mor renk zamanla tutku haline geldi. Önce kıyafet ve aksesuarlarında mor rengi kullanmaya başlayan F.Ç., evindeki eşyalarında da moru tercih etti. Ev anahtarından, el bezine, saatinden çantasına kadar her eşyası mor olan F.Ç., makyajında bile mor tonları tercih ediyor.
Son olarak yeni aldığı otomobilini de kahverengiden mora dönüştüren F.Ç., otomobilinin sadece dış kaplamasını değil; içini de mor renkli aksesuarlarla donattı.
Otomobilinin iç ve dış aksesuarlarına 400 bin lira harcayan, katıldığı modifiye fuarlarında da çok sayıda plaketin sahibi olan F.Ç., "Mor, benim hayatıma işledi. Yaşamımdaki nerdeyse her bir parça mordan oluşuyor. Her yerde mor renk görmek istiyorum. Aldığım yeni aracımı da bayiden çıkardığım gibi mor renge kapladım. Aracıma da bu aksesuarları yaparken, yaklaşık 400 bin lira para harcadım. Daha fazla harcayacağım" dedi.