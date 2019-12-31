Araç sahipleri dikkat ! Yeni yılda kim ne kadar MTV ödeyecek ?
2020 yılı için Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) artış oranı yüzde 12 olarak belirlendi. İşte araç sahiplerinin ödeyeceği MTV tutarları...
Her sene ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) için yeni oranlar belli oldu. 2020 yılında vergi, ceza ve harçlar yüzde 22.58 oranında artacak.
Yeniden değerleme oranında indirim yetkisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi için kullanıldı.
Cumhurbaşkanı kararı ile 2019'da olduğu gibi 2020'de de Motorlu Taşıtlar Vergisi artışını belirleyen yeniden değerleme oranı indirim yetkisi kullanılarak belirlendi.
Buna göre, 2019 yılı için tespit edilen değerleme oranı, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun verdiği yetkiye dayanılarak 2020'de MTV tutarlarına uygulanmak üzere yüzde 12 olarak yeniden belirlendi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Motorlu taşıtlar için iki kıstas ve matrah farkları bulunuyor.
Aracın tescil tarihi 01.01.2018'den önceyse aracın yaşı ve motor hacmine göre MTV hesaplanıyor.
01.01.2018 tarihi ve sonrasında tescili yapılan araçlar için ise yaş, motor hacmi ve aracın matrahına göre hesaplama yapılıyor.
2020 yılında hangi otomobil için ne kadar MTV ödenecek? İşte yeniden değerleme oranlarıyla birlikte yeni MTV tutarlarının tam listesi...