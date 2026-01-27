Nissan güneş enerjisiyle şarj olan elektrikli SUV'u Ariya'yı yollara çıkarmaya hazırlanıyor
Japon otomotiv devi Nissan, güneş enerjisiyle çalışan ve güneşli bir günde kilometrelerce ek menzile sahip olan Nissan Ariya konseptini tanıttı.
Kaynak: Serhan Işılay / Haber3com
Nissan'ın Dubai'deki İleri Ürün Planlama ekibi ve Barselona'daki Powertrain Planlama ekibi mühendisleri tarafından geliştirilen konsept; kaput, tavan ve bagaj kapağına entegre edilmiş 3,8 m²'lik yüksek verimli fotovoltaik panellere sahip.
Polimer ve cam bazlı bu güneş panelleri, güneş ışığını güce dönüştürüyor ve enerji kullanımını optimize etmek ve harici şarj altyapısına bağımlılığı azaltmak için tasarlanmış gelişmiş bir sistem tarafından yönetiliyor.
Gerçek hayatta yapılan test sonuçlarıne göre, ideal koşullarda, sistem günde 23 km'ye kadar ek menzil sağlayabiliyor.
Barselona gibi güneş ışığına maruz kalma oranının yüksek olduğu şehirlerde, araç, güneş enerjisiylegünlük ortalama 17,6 km ek sürüş menzili sağlayabiliyor.
