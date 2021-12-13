O aslında bir otomobil ama bisiklet olarak satılyor... Citroen Ami satışa çıkıyor!

BİREYSEL TALEP ÇOK YOĞUN Citroën'in herkes için otomobil olan mottosunun şimdi herkes için mobilite olduğunu vurgulayan Citroen Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım, "Yeni model, her yaştan kullanıcı için elektrikli mobilitenin en önemli oyuncularından bir tanesi olmaya aday. Şimdiden aldığımız talep, 2022 yılı için 1.000 adet olan bireysel satış hedefimizi 3.000'e çıkartmamızı sağladı...