O aslında bir otomobil ama bisiklet olarak satılyor... Citroen Ami satışa çıkıyor!
Fransız otomotiv üreticisi Citroen, 2 yıl önce elektrikli mobilite çözümü olarak tanıttığı Ami'yi Türkiye'ye getirdi.
Fransız otomotiv üreticisi Citroen, 2 yıl önce elektrikli mobilite çözümü olarak tanıttığı Ami'yi Türkiye'ye getirdi.
Citroen, 101. yılında tamamen elektrikli Ami ile şimdi Türk tüketicisinin ‘yol arkadaşı’ oluyor. Fransızca’da ‘arkadaş’ anlamına gelen ve kalabalık şehir yaşamına çözüm olarak sunulan Ami, B1 sınıfı ehliyetle 16 yaşından itibaren kullanılabiliyor.
Elektrikli motosiklet sınıfında tanımlanan Ami, otoyol ve köprüleri kullanamıyor. Avrupa fiyatı 7 bin avro (110 bin TL) olan Ami’nin Türkiye fiyatı ise henüz belli değil.
BİREYSEL TALEP ÇOK YOĞUN Citroën'in herkes için otomobil olan mottosunun şimdi herkes için mobilite olduğunu vurgulayan Citroen Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım, "Yeni model, her yaştan kullanıcı için elektrikli mobilitenin en önemli oyuncularından bir tanesi olmaya aday. Şimdiden aldığımız talep, 2022 yılı için 1.000 adet olan bireysel satış hedefimizi 3.000'e çıkartmamızı sağladı...