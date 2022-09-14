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  4. O Türkiye'de tek! Servet teklif ettiler ama kabul etmedi

O Türkiye'de tek! Servet teklif ettiler ama kabul etmedi

Sivas'ta yaşayan Metin Şahin, Türkiye'de tek olan aracını büyük tekliflere rağmen satmayarak gözü gibi bakıyor.

O Türkiye'de tek! Servet teklif ettiler ama kabul etmedi - Resim: 1

Sivas`ta yaşayan Metin Şahin`in 7 yıl önce 15 bin Euro'ya satın aldığı klasik otomobil orijinalliği ile dikkat çekiyor.

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O Türkiye'de tek! Servet teklif ettiler ama kabul etmedi - Resim: 2

Şahin'in, gözü gibi baktığı 74 model otomobil ilk günkü halini koruyor.

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O Türkiye'de tek! Servet teklif ettiler ama kabul etmedi - Resim: 3

Lüks bir araç almak yerine klasik otomobil almayı tercih eden Şahin, araca sadece güzel havalarda biniyor.

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O Türkiye'de tek! Servet teklif ettiler ama kabul etmedi - Resim: 4

Film çekimlerinde kullanılması teklifi dahi alan Şahin bu tekliflerin yanında 500 bin TL`lik satış teklifini de elinin tersiyle geri çevirdi.

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