Önce indirim sonra bindirim! Kia 80 bin TL zam yaptı
Kia'nın fiyat listesi güncellendi. ÖTV matrahlarında yapılan değişiklikten sonra birçok marka indirime gitmişti. Kia bu kez 80 bin TL'ye varan yeni zamlı fiyatlarıyla adeta şok yaşattı.
Güney Koreli otomotiv devi Kia, Ekim ayı zamlı güncel fiyat listesini açıkladı. Bir çok otomobil markası gibi Kia da ÖTV matrahı sonrası 80'lik vergi diliminden yüzde 50'lik vergi dilimine düşen araçlarında binlerce liralık indirime gitmişti.
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Ancak firma Ekim ayı listesinde tüm modellerine zam yaptı. Ancak en dikkat çeken rakam Kia Sportage modelinde yaşandı. Firma, Sportage modelinde 80 bin TL kadar fiyat artışı yaptı.
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Kia Ekim ayı güncel listesi
İşte 2021 model Kia Ceed, Stonic, Kia Niro, Kia Sportage, Picanto ve Rio araçların güncel fiyat listesi...
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Geçtiğimiz ay Yeni KIA Stonic 199.900 TL'den alıcısına giderken bu ay kapıyı 203.900 liradan açıyor.
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