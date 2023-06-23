Opel Astra Elektrik Türkiye’de ön siparişe açıldı
Türkiye’deki elektrikli model atağına Mokka Elektrik ve Corsa Elektrik ile başlayan Opel, yeni Opel Astra Elektrik ile seçenek sayısını üçe çıkartarak devam ediyor. Opel Astra elektrik ön siparişe açıldı...
Avrupa’da 2028 itibarıyla tamamen elektrikli bir marka olmayı hedefleyen Opel, Mokka ve Corsa’dan sonra Astra’nın da tamamen elektrikli versiyonunu yollara çıkarmaya hazırlanıyor.
Tarihi ve ilklere imza attığı başarılarıyla Astra modeli, yeni nesliyle ilk kez tamamen elektrikli olarak seri üretime geçiyor. Bu strateji kapsamında, Opel Türkiye, Mokka Elektrik ve Corsa Elektrik ile ülkemizde başlattığı elektrikli model atağına Astra Elektrik ile devam ediyor.
Haziran ayı itibarıyla online rezervasyon sistemi üzerinden 75 bin TL’lik kaporayla ön siparişleri alınmaya başlanan elektrikli model, eylül ayında Türkiye yollarına çıkmaya hazırlanıyor.
2022 Altın Direksiyon Ödüllü Astra’nın, elektrikli versiyonunun satışa sunulmasıyla ilgili olarak Opel Türkiye Genel Müdürü Emre Özocak, “Kompakt hatchback sınıftaki en popüler oyunculardan biri olan Astra, yeni elektrikli neslinin satışa sunulmasıyla segment liderliğine doğru olan yolculuğuna emin adımlarla devam ediyor. Sadece mayıs ayında 1.347 adet Astra satışıyla C-HB’de yüzde 14,3’lük paya ulaşarak, yerli rakibimizin ardından 2’nci sırada yer aldık. İlk 5 aylık sonuçlarda ise Astra ile ithal C-HB sınıfında liderliği yakaladık. İçten yanmalı motorlu Astra ile yakaladığımız başarıyı, elektrikliye geçiş hamlemize de hız kesmeden devam ettiriyoruz. Eylül ayı itibarıyla müşterilerimiz ile buluşacak Elektrikli Astra’nın da desteği sayesinde elektrikli otomobil satış payımızı daha da yükseltmeyi hedefliyoruz. 2023 yılında her 10 elektrikli araç müşterisinden birinin Opel müşterisi olmasını amaçlıyoruz” dedi.