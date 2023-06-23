Opel Astra Elektrik Türkiye’de ön siparişe açıldı

2022 Altın Direksiyon Ödüllü Astra’nın, elektrikli versiyonunun satışa sunulmasıyla ilgili olarak Opel Türkiye Genel Müdürü Emre Özocak, “Kompakt hatchback sınıftaki en popüler oyunculardan biri olan Astra, yeni elektrikli neslinin satışa sunulmasıyla segment liderliğine doğru olan yolculuğuna emin adımlarla devam ediyor. Sadece mayıs ayında 1.347 adet Astra satışıyla C-HB’de yüzde 14,3’lük paya ulaşarak, yerli rakibimizin ardından 2’nci sırada yer aldık. İlk 5 aylık sonuçlarda ise Astra ile ithal C-HB sınıfında liderliği yakaladık. İçten yanmalı motorlu Astra ile yakaladığımız başarıyı, elektrikliye geçiş hamlemize de hız kesmeden devam ettiriyoruz. Eylül ayı itibarıyla müşterilerimiz ile buluşacak Elektrikli Astra’nın da desteği sayesinde elektrikli otomobil satış payımızı daha da yükseltmeyi hedefliyoruz. 2023 yılında her 10 elektrikli araç müşterisinden birinin Opel müşterisi olmasını amaçlıyoruz” dedi.