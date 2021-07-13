Opel Astra tamamen yenilendi... Artık daha sportif ve elektrikli
Opel, en çok satan modeli Astra’nın altıncı nesline dair ilk görüntüleri paylaştı. Tamamen yenilenen yeni Astra, Mokka, Crossland ve Grandland’ın ardından cesur ve saf tasarım felsefesiyle yorumlanan Opel’in ilk hatchback modeli olmasıyla ön plana çıkıyor.
Alman otomotiv devi Opel, başarı hikayesi 30 yıl önceki efsanevi Kadette’e kadar uzanan ve en çok satan modeli olma unvanını taşıyan Astra’yı tamamen yeniledi. Altıncı nesil Astra, SUV modeller Mokka, Crossland ve Grandland’in ardından Opel’in cesur ve saf tasarım felsefesiyle yorumlanan ilk hatchback modeli oldu.
Yeni Astra’yla beraber tamamen yeni bir sayfa açan Alman üretici, kompakt modelin iki farklı performans seviyesiyle tercih edilebilecek şarj edilebilir hibrit versiyonlarını da duyurdu. Böylece, Astra şarj edilebilir hibrit teknolojisiyle ilk kez elektrikliye geçiş yaptı. Markanın yeni yüzü ve temel dış tasarım öğesi olan Opel Vizör’le daha dinamik bir görünüme kavuşan yeni Astra’nın iç mekânında ise geniş ekranlar ve sezgisel kumandalarıyla tamamen dijital Pure Panel dikkatleri çekiyor. 168 LED hücreye sahip en güncel Intelli-Lux LED® Pixel Far teknolojisine sahip olan yeni Astra’da, 6 ileri manuel ve 8 ileri otomatik şanzıman versiyoları, verimli dizel ve benzinli motorlar ile zengin kişiselleştirme seçenekleri de öne çıkıyor. Yeni Astra’yı Rüsselsheim’daki genel merkezinde tasarlayıp geliştiren Opel, modelin üretimine sonbaharda başlayacak ve yeni Astra’yı 2022 yılında Türkiye yollarında da göreceğiz.
Yeni Astra’nın tasarımı Opel’in 2020’li yıllar boyunca uygulayacağı güncel tasarım diliyle buluşuyor. Markanın ilk kez gerçek anlamda Mokka’da kullandığı yeni yüzü ve temel dış tasarım öğesi olan Opel Vizör, aracın ön cephesi boyunca uzanıyor yeni Astra’nın daha geniş görünmesini sağlıyor. Ultra ince Intelli-Lux LED® farlar ve Intelli-Vision sisteminin ön kamerası gibi teknolojiler ön yapıya kusursuz bir şekilde entegre ediliyor. Yeni nesil Astra, yandan bakıldığında gayet dinamik bir görünüm sergiliyor. Arkadan bakıldığında ise Opel Compass yaklaşımı, merkezi olarak tam ortada konumlanan Şimşek, dikey olarak hizalanan yüksek konumlu fren lambası ve arka stop lambaları tarafından tekrarlanıyor. Tüm dış aydınlatmalarda olduğu gibi stop lambalarında da enerji tasarruflu LED teknolojisi kullanıyor. Şimşek logosu, bagaj kapağının mandalı olarak önemli bir işlev üstleniyor.
Aynı Alman hassasiyeti, ilk kez Mokka’da kullanılan yeni nesil Pure Panel ile vurgulanan iç mekânda da geçerli. Bu geniş dijital kokpit, isteğe bağlı olarak tamamen cam şeklinde tercih edilebiliyor ve sürücü tarafı havalandırmasıyla birlikte yatay biçimde entegre edilen iki adet 10 inç ekrana sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Ön camdaki yansımaları önleyen perde benzeri bir katman sayesinde ekranların üzerinde bir siperliğe gerek duymayan kokpit, ileri teknoloji ile işlevselliği bir arada sunuyor ve iç ambiyansı daha da geliştiriyor. En aza indirilen zarif tuş şeklindeki fiziki kumandalarıyla Pure Panel, dijitalleşme ve sezgisel kullanım arasında optimum denge sağlıyor. Dokunmatik ekran dışında doğal dilde ses kontrolü ile de kullanılabilen ve bağlantılı servislere sahip yeni nesil bilgi-eğlence sistemi, akıllı telefonlar için geliştirilmiş kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto bağlanabilirliği sunuyor.