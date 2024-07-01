Opel modellerinde sıfır faizli kredi ve indirim kampanyası

Opel Corsa, 200 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi imkanıyla satışa sunulurken, Opel Astra ise, 180 bin liraya 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi imkanıyla yeni sahiplerini bekliyor. Opel'in SUV modellerinden Crossland, 180 bin liraya 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneği ile satışa sunuluyor. Opel Mokka'da ise 180 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi imkanı bulunuyor. Opel Grandland modelinde ise 200 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi imkanı ile Opel Showroom'larda yerini aldı.