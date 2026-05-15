Opel'den yeni bir performans bombası... Hem de %100 elektrikli: 281 HP'lik yeni Corsa GSE tanıtıldı
Opel, efsanevi GSi ruhunu geleceğe taşıyan tamamen elektrikli yeni Corsa GSE modelini duyurdu. 281 HP güç ve 345 Nm tork üreten motoruyla 0’dan 100 km/s hıza sadece 5,5 saniyede ulaşan model, markanın seri üretim tarihindeki en hızlı otomobil olma unvanını kazandı. Pist odaklı teknik donanımı, retro tasarım detayları ve V2L teknolojisiyle dikkat çeken yeni Corsa GSE, bu yılın sonunda yollarla buluşmaya hazırlanıyor.
Opel, sportif genlerini elektrikli mobilite ile birleştirdiği GSE (Grand Sport Electric) ailesinin en yeni ve en güçlü üyesini tanıttı. Yeni Opel Corsa GSE, 281 HP’lik devasa gücüyle küçük otomobil segmentinde performans standartlarını yeniden belirliyor. Elektrifikasyon hamlesine hız kesmeden devam eden Opel, 2025 yılında yeniden doğan sportif GSE serisini yeni Corsa GSE ile zirveye taşıyor. 207 kW (281 HP) güç ve 345 Nm tork üreten tamamen elektrikli motoruyla bu yeni model, Opel'in seri üretim tarihindeki en hızlı araç unvanını ele geçirdi. 0’dan 100 km/s hıza sadece 5,5 saniyede ulaşan "cep roketi", 180 km/s maksimum hıza çıkabiliyor.
PİST ODAKLI SÜRÜŞ MODLARI VE TEKNİK DONANIM
Yeni Corsa GSE, sürücüsüne üç farklı sürüş modu sunuyor. Sport modunda araç tüm gücünü pist ayarlarına uygun şekilde sergilerken, Normal modda 170 kW (231 HP) güç ile sportif sürüş korunuyor; Eco modunda ise maksimum verimlilik için hız 150 km/s ile sınırlandırılıyor. Araçta yer alan Torsen sınırlı kaydırmalı diferansiyel, alçaltılmış spor şasi ve Alcon dört pistonlu yüksek performanslı fren sistemi, en keskin virajlarda bile üstün yol tutuş ve güvenli duruş sağlıyor.
RETRO DOKUNUŞLARLA MODERN TASARIM
Dış tasarımda GSE'ye özel keskin hatlar, geniş çamurluklar ve siyah tavan kontrastı öne çıkarken; 18 inç spor jantları saran Michelin Pilot Sport 4S lastikler performans iddiasını pekiştiriyor. İç mekanda ise efsanevi Corsa A GSi nesline selam duran detaylar mevcut. Alcantara kaplı performans koltukları, parlak sarı emniyet kemerleri ve sarı dikişli direksiyon simidi kabine yarış otomobili havası katıyor.
GÜNLÜK KULLANIM VE V2L TEKNOLOJİSİ
Corsa GSE, yüksek performansının yanı sıra günlük hayata uygun teknolojilerle donatıldı. Araçta bulunan V2L (Araçtan Cihaza Şarj) teknolojisi sayesinde, kamp ekipmanlarından elektrikli bisikletlere kadar pek çok cihaz doğrudan aracın bataryasından şarj edilebiliyor . 10 inçlik merkezi dokunmatik ekran ise G-kuvveti ve batarya yönetimi gibi verileri GSE'ye özel grafiklerle sürücüye anlık olarak sunuyor