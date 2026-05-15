Opel'den yeni bir performans bombası... Hem de %100 elektrikli: 281 HP'lik yeni Corsa GSE tanıtıldı

PİST ODAKLI SÜRÜŞ MODLARI VE TEKNİK DONANIM

Yeni Corsa GSE, sürücüsüne üç farklı sürüş modu sunuyor. Sport modunda araç tüm gücünü pist ayarlarına uygun şekilde sergilerken, Normal modda 170 kW (231 HP) güç ile sportif sürüş korunuyor; Eco modunda ise maksimum verimlilik için hız 150 km/s ile sınırlandırılıyor. Araçta yer alan Torsen sınırlı kaydırmalı diferansiyel, alçaltılmış spor şasi ve Alcon dört pistonlu yüksek performanslı fren sistemi, en keskin virajlarda bile üstün yol tutuş ve güvenli duruş sağlıyor.