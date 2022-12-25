Opel'in elektrikli yol canavarı ''Almanya üretimli elektrikli ilk SW'' olarak geliyor

Opel Astra tutkunları böylelikle şimşek logolu tüm diğer modellerden daha fazla motor alternatifi arasından seçim yapabilecek. Astra ve Astra Sports Tourer, son derece verimli içten yanmalı motorlara ek olarak, ürün gamının üst noktasını oluşturan Astra GSe de dahil olmak üzere elektrikli şarj edilebilir versiyonlarla da sunuluyor. 2023 baharından itibaren sipariş edilebilecek olan batarya elektrikli Astra-e’nin Türkiye’de 2023 yılının ikinci yarısından itibaren satışa sunulması hedefleniyor.