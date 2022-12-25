Opel'in elektrikli yol canavarı ''Almanya üretimli elektrikli ilk SW'' olarak geliyor
2022 Altın Direksiyon Ödüllü yeni Opel Astra’nın tamamen elektrikli versiyonunu olan yeni Opel Astra-e hem "hatchback" hem de bir Alman üreticinin tamamen elektrikli ilk "station wagon otomobili" olan yeni Opel Astra Sports Tourer-e ile geliyor.
2028 itibarıyla Avrupa’da tamamen elektrikli bir marka olmaya yönelik planlarını hayata geçirmeye devam eden Opel, Mokka ve Corsa’dan sonra Astra’nın da tamamen elektrikli versiyonuyla yoluna devam ediyor. Tarihi başarılar ve ilklerle dolu Astra, yeni nesliyle ilk kez tamamen elektrikli olarak seri üretime geçecek.
Opel Astra tutkunları böylelikle şimşek logolu tüm diğer modellerden daha fazla motor alternatifi arasından seçim yapabilecek. Astra ve Astra Sports Tourer, son derece verimli içten yanmalı motorlara ek olarak, ürün gamının üst noktasını oluşturan Astra GSe de dahil olmak üzere elektrikli şarj edilebilir versiyonlarla da sunuluyor. 2023 baharından itibaren sipariş edilebilecek olan batarya elektrikli Astra-e’nin Türkiye’de 2023 yılının ikinci yarısından itibaren satışa sunulması hedefleniyor.
“Astra-e ve Astra Sports Tourer-e gerçek bir öncü. Beş kapılı hatchback ve station wagon gövde tiplerinin yeni batarya elektrikli versiyonlarıyla kullanıcılar, günlük kullanıma uygun, konforlu ama daha da önemlisi emisyonsuz sürüşün keyfini sürebiliyor.
Ulaşımda 'Greenovation' ile kastettiğimiz tam olarak bu” sözleriyle düşüncelerini aktaran Opel CEO’su Florian Huettl, “Aynı zamanda, elektrikliye geçiş hamlemize de hız kesmeden devam ediyoruz. Yeni Opel Astra-e, Avrupa'da tamamen elektrikli bir marka olma yolunda bizim için önemli bir kilometre taşı niteliğini taşıyor” dedi.