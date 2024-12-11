Opel'in merakla beklenen efsane SUV'u elektriklenerek Türkiye'ye dönüyor

Alman otomobil üreticisi Opel, doğuştan elektrikli yeni Frontera modelini kademeli olarak başta Avrupa’da olmak üzere müşterileriyle buluşturuyor. Opel’in yeni şimşek logosunun ilk temsilcisi olan bu keyifli ve geniş yeni SUV, 2025 yılının ilkbahar aylarında Türkiye’de satışa sunulacak. Müşteriler, en başından itibaren elektrikli motor seçeneği ile sunulacak olan yeni Frontera'nın 48V hibrit teknolojisine sahip versiyonunu da tercih edebilecekler.