Opel'in merakla beklenen efsane SUV'u elektriklenerek Türkiye'ye dönüyor
Alman otomotiv üreticisi Opel’in cesur ve yalın tasarım felsefesinin yeni ve sağlam bir yorumu olarak öne çıkan yeni SUV modeli Frontera Türkiye'ye geliyor...
Alman otomobil üreticisi Opel, doğuştan elektrikli yeni Frontera modelini kademeli olarak başta Avrupa’da olmak üzere müşterileriyle buluşturuyor. Opel’in yeni şimşek logosunun ilk temsilcisi olan bu keyifli ve geniş yeni SUV, 2025 yılının ilkbahar aylarında Türkiye’de satışa sunulacak. Müşteriler, en başından itibaren elektrikli motor seçeneği ile sunulacak olan yeni Frontera'nın 48V hibrit teknolojisine sahip versiyonunu da tercih edebilecekler.
Yeni Frontera, Opel'in cesur ve yalın tasarım felsefesini güçlü bir şekilde yansıtarak ilk bakışta dikkat çeken bir görünüme sahip. Benzersiz ön silüeti, fonksiyonel ve geniş kabin alanını modern, etkileyici ve sağlam bir tasarımla buluşturuyor. Yeni Frontera, cesur duruşuyla hem estetik hem de pratik bir SUV deneyimi sunuyor.
Yeni Opel "Şimşek" logosu, seri üretimdeki bir modelde ilk kez kullanılarak, Frontera’nın tasarımına özel bir kimlik kazandırıyor. Bu ikonik logo, Opel Vizör isimli ön panelin merkezinde gururla yerini alıyor. Kesintisiz bir tasarım sunan Vizör, otomatik uzun far özellikli Eco LED farlarla birleşerek otomobilin modern ve dikkat çekici görünümünü tamamlıyor. Alttaki ikizkenar soğutma açıklığıyla desteklenen bu tasarım, otomobilin güçlü duruşunu öne çıkarıyor.
Opel’in ünlü "kanat imzası" ise gövde rengindeki ek kısımlarla ayrılan üç aydınlatma bloğuna sahip modern görünümüyle parıldıyor. Yandan görünüm, geniş kabini görsel olarak bölen ayırt edici bir C sütununu ortaya çıkarıyor. Bunlara ek olarak, belirgin çamurluklar, yoldaki sağlam duruşu pekiştirerek yeni modele modern bir görünüm kazandırıyor.