Opel'in yeni SUV'u Yeni Grandland Türkiye’de! Fiyatı ile bir adım da önde
Opel’in SUV’daki Amiral Gemisi yeni Grandland, Türkiye’de satışa sunuldu.
Yeni Opel Grandland modern ve cesur tasarımı, dijital kokpit özelliği ve üstün Alman teknolojileriyle sınıfında standartları belirlemeye hazırlanıyor.
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Edition, Elegance ve Ultimate olmak üzere üç farklı donanım seçeneği ile satışa sunulan yeni Grandland, 130 HP gücündeki 1.2 litrelik turbo benzin ve 1.5 litrelik dizel motor seçenekleriyle tercih edilebiliyor.
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Yenilenen model, tüm motor seçeneklerinde AT8 tam otomatik şanzımanı standart olarak sunuyor.
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Yenilenen Crossland ile başlayan, geçtiğimiz yıl satışa sunulan Mokka ile devam eden cesur ve yalın tasarım dili, yeni Grandland’de de kendine yer buluyor. Dışta Opel Vizör, içte ise dijital Pure Panel kokpit ile donatılan yeni Grandland, sınıfında standartları belirliyor.
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