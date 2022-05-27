Opel'in yeni SUV'u Yeni Grandland Türkiye’de! Fiyatı ile bir adım da önde

Yenilenen Crossland ile başlayan, geçtiğimiz yıl satışa sunulan Mokka ile devam eden cesur ve yalın tasarım dili, yeni Grandland’de de kendine yer buluyor. Dışta Opel Vizör, içte ise dijital Pure Panel kokpit ile donatılan yeni Grandland, sınıfında standartları belirliyor.