Orjinal diye aldığı aracı ekspere götürünce büyük şok yaşadı

"SATICIYLA KONUŞTUK, İNKAR ETTİ"

Eryılmaz’ın arkadaşı Burak Tükenmez’in, son olarak tavsiye üzerine geldiği Kocaeli’deki bir ekspertiz bayisi de aracın 8 parçasının farklı olduğu yönünde rapor verdi. Mağdur edildiklerini belirten Burak Tükenmez, “1 ay evvel aldık. Satan arkadaş kendisi ekspertize götürmüş. Eksper arabanın her yerinin sağlam olduğunu gösteren bir rapor vermiş. Aynı gün içinde aracı aldıktan sonra kendimiz farklı bir ekspere götürdük. Arabanın tüm parçalarının değiştiğini gördük. Sonra suç duyurusunda bulunduk. Satıcıyla konuştuk, önce kendisi inkar etti. Suç duyurusunda bulunduk. Kendisi de yelkenleri suya indirdi. Şu an buradaki ekspere geldik. Buradaki sonuç da aynı çıktı. Aracın her yeri değişmiş. Biz şu an hem satıcıdan hem de aracın temiz olduğunu gösteren eksperden şikayetçiyiz” dedi.