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  3. 05 Eylül 2019 14:01

Otomobil alacaklar dikkat! Bu listeye bakmadan sakın almayın

Otomobil almayı düşünenlerin göz önünde bulundurduğu en önemli şeylerden biri güvenlik. Otomobilin ne kadar güvenli olup olmadığı olası bir kazada çarpmaya karşı ne kadar güvenli ve dayanıklığı olduğu otomobil almak isteyenlerin i

Otomobil alacaklar dikkat! Bu listeye bakmadan sakın almayın

Otomobil almayı düşünenlerin göz önünde bulundurduğu en önemli şeylerden biri güvenlik. Otomobilin ne kadar güvenli olup olmadığı olası bir kazada çarpmaya karşı ne kadar güvenli ve dayanıklığı olduğu otomobil almak isteyenlerin ilk baktığı şeylerden birisi. Peki güvenli otomobiller neler? Hangi araba modelleri daha sağlam? Çarpışmaya karşı dayanıklı olan araçlar hangileri? İşte son 5 yılın çarpışma testlerinden en sağlam çıkan otomobiller...

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Otomobil alacaklar dikkat! Bu listeye bakmadan sakın almayın

Avrupa Yeni Araba Değerlendirme Programı (Euro NCAP), her yıl üye markaların yeni çıkan modellerini güvenlik testine sokar. Otomobillere bu test kapsamında yetişkin yolcu, çocuk yolcu, yaya, güvenlik yardımcısı olmak üzere 4 kategoride yüzdelik puanlar verilir.

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Otomobil alacaklar dikkat! Bu listeye bakmadan sakın almayın

İşte bu güvenlik derecelendirmesinde 5 yıldız alan arabaları sizler için derledik.

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Otomobil alacaklar dikkat! Bu listeye bakmadan sakın almayın

CITROEN NEMO ÇARPIŞMA EMNİYETİ: %29 SÜRÜCÜ EMNİYETİ: %59 ÇOCUK ve YETİŞKİN YOLCU EMNİYETİ: %74 YAYA EMNİYETİ: %55

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