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  4. Otomobil alacaklar dikkat! Fiyatlar tavan yapabilir: 2 ayınız var...

Otomobil alacaklar dikkat! Fiyatlar tavan yapabilir: 2 ayınız var...

Uzun bir süredir çip krizi ile uğraşan otomotiv sektörü Rusya-Ukrayna arasındaki savaşla birlikte gözler otomobil fiyatlarına çevrilmişti. Otomobil fiyatlarıyla ilgili kötü haber geldi.

Otomobil alacaklar dikkat! Fiyatlar tavan yapabilir: 2 ayınız var... - Resim: 1

Ukrayna- Rusya müzakerelerinde sınırlı ilerleme sağlanması ve ABD’nin Rusya'ya yaptırım uygulamayı değerlendirmesiyle emtia fiyatları artmaya devam ediyor.

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Otomobil alacaklar dikkat! Fiyatlar tavan yapabilir: 2 ayınız var... - Resim: 2

Nikel, otomotiv piyasası için de kritik önemde. Bir süredir çip krizi ve çeşitli tedarik sorunları ile boğuşan otomotiv endüstrisi için nikeldeki sorunlar yeni bir krizi tetikledi.

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Otomobil alacaklar dikkat! Fiyatlar tavan yapabilir: 2 ayınız var... - Resim: 3

İNGİLTERE KARMAŞAYI MERCEK ALTINA ALIYOR

İngiliz düzenleyici kurumlar Londra Metal Borsası'nda (LME) geçen ay yaşanan çalkantıları mercek altına alacak. Nikel fiyatlarında yaşanan artışlar nedeniyle geçtiğimiz haftalarda LME'de işlemler durdurulmuştu.

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Otomobil alacaklar dikkat! Fiyatlar tavan yapabilir: 2 ayınız var... - Resim: 4

Londra Metal Borsası'nda nikel piyasasında haftalarca devam eden karmaşa, İngiltere Finansal Yürütme Kurumu (FCA) ve İngiltere Merkez Bankası tarafından incelenecek.

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