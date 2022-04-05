Otomobil alacaklar dikkat! Fiyatlar tavan yapabilir: 2 ayınız var...
Uzun bir süredir çip krizi ile uğraşan otomotiv sektörü Rusya-Ukrayna arasındaki savaşla birlikte gözler otomobil fiyatlarına çevrilmişti. Otomobil fiyatlarıyla ilgili kötü haber geldi.
Ukrayna- Rusya müzakerelerinde sınırlı ilerleme sağlanması ve ABD’nin Rusya'ya yaptırım uygulamayı değerlendirmesiyle emtia fiyatları artmaya devam ediyor.
Nikel, otomotiv piyasası için de kritik önemde. Bir süredir çip krizi ve çeşitli tedarik sorunları ile boğuşan otomotiv endüstrisi için nikeldeki sorunlar yeni bir krizi tetikledi.
İNGİLTERE KARMAŞAYI MERCEK ALTINA ALIYOR
İngiliz düzenleyici kurumlar Londra Metal Borsası'nda (LME) geçen ay yaşanan çalkantıları mercek altına alacak. Nikel fiyatlarında yaşanan artışlar nedeniyle geçtiğimiz haftalarda LME'de işlemler durdurulmuştu.
Londra Metal Borsası'nda nikel piyasasında haftalarca devam eden karmaşa, İngiltere Finansal Yürütme Kurumu (FCA) ve İngiltere Merkez Bankası tarafından incelenecek.