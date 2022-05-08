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Otomobil alacaklar dikkat: Nisan ayının en çok satan otomobilleri belli oldu

Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç pazarına ilişkin nisan ayına ait veriler ortaya çıktı. İşte Nisan ayında en çok satan markalar...

Otomobil alacaklar dikkat: Nisan ayının en çok satan otomobilleri belli oldu - Resim: 1

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), Türkiye'deki otomobil ve hafif ticari araç pazarına ilişkin nisan verilerini yayınladı.

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Otomobil alacaklar dikkat: Nisan ayının en çok satan otomobilleri belli oldu - Resim: 2

ODD'nin araştırmasına göre Nisan 2022'de 45 bin 564 adet otomobil satışı gerçekleştirildi ve satışlar, geçtiğimiz yılın aynı döneminden yüzde 5,8 azaldı.

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Otomobil alacaklar dikkat: Nisan ayının en çok satan otomobilleri belli oldu - Resim: 3

Nisan 2022'nin verilerinin de eklenmesiyle, yıl başından bu yana satılan otomobil ve hafif ticari araç sayısı 212 bin 085 olarak kayıtlara geçti.

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Otomobil alacaklar dikkat: Nisan ayının en çok satan otomobilleri belli oldu - Resim: 4

Geçtiğimiz yıl ilk 4 aylık dönemde 260 bin 148 araç satılmıştı.

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