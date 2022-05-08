Otomobil alacaklar dikkat: Nisan ayının en çok satan otomobilleri belli oldu
Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç pazarına ilişkin nisan ayına ait veriler ortaya çıktı. İşte Nisan ayında en çok satan markalar...
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), Türkiye'deki otomobil ve hafif ticari araç pazarına ilişkin nisan verilerini yayınladı.
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ODD'nin araştırmasına göre Nisan 2022'de 45 bin 564 adet otomobil satışı gerçekleştirildi ve satışlar, geçtiğimiz yılın aynı döneminden yüzde 5,8 azaldı.
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Nisan 2022'nin verilerinin de eklenmesiyle, yıl başından bu yana satılan otomobil ve hafif ticari araç sayısı 212 bin 085 olarak kayıtlara geçti.
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Geçtiğimiz yıl ilk 4 aylık dönemde 260 bin 148 araç satılmıştı.
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