Otomobil alacaklara 1 milyon TL'ye varan ÖTV indirimi müjdesi
Şarj edilebilen hibrit araçlar için yapılan ÖTV düzenlemesi yürürlüğe girdi. Fiyatların bugün itibariyle güncellenmesi bekleniyor.
Araç almak isteyenleri yakından ilgilendiren Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesi yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, şarj edilebilir hibrit araçlara ÖTV indirimi yapılacak.
Hangi modelleri kapsayacak?
Karbondioksit emisyonu 25 gramın altında olup, eşdeğer elektrik enerjisiyle katedilebilir menzili 70 kilometre ve üzerinde olan şarj edilebilir hibrit araçların ÖTV oranları yüzde 30 ila yüzde 70 arasında değişecek.
Şartları sağlayan markaların bugünden itibaren fiyatlarını güncellemeleri ve yeni fiyatlarla satış yapmaları bekleniyor. Bazı modellerde 1 milyon TL'ye varan indirim söz konusu olacak. İşte ÖTV indirimi gelen otomobiller...
ÖTV'si %80’den %60’a düşecek modeller :
BMW X1 xDrive30e
BMW X1 xDrive30e modelinin fiyatının 4 milyon 87 bin TL'den 3 milyon 632 bin 887 TL'ye gerilemesi bekleniyor.