Otomobil fiyatlarına beklenen zamlar geldi... İşte yeni ''zamlı'' fiyatlar
Sıfır otomobilde salgın ve döviz kurlarında yaşanan yükselişin etkisi kendisini gösteriyor. Döviz kurlarında yaşanan yükseliş nedeniyle gelen zammın ardından, sıfır otomobillerde fiyatlar güncellendi.
Gücellenen listelerde 150 bin TL altında satılan model kalmadı. Otomobil sahibi olmak isteyenler için 300 bin TL'ye kadar olan modeller ise şöyle:
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VOLKSWAGEN Polo 1.0 80 PS Manuel Trendline: Liste fiyatı 218.200 TL
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VOLKSWAGEN Yeni Volkswagen Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression: Fiyat 236,400 TL
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SEAT Yeni IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style: Liste fiyatı: 195.000
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