Otomobil fiyatlarına ÖTV indirimi gelecek mi?
Döviz kurlarında yükseliş ve çip krizi nedeniyle otomobil fiyatlarında artış yaşanmıştı. Ardı arkası kesilmeyen zamların ardından gözler ÖTV indirimine çevrildi.
Döviz kurlarındaki yükseliş ve tüm dünya genelinde devam eden çip krizi sonrasında otomobil fiyatları bir hayli yükselmişti. Artışın en önemli nedenleri bu iki ana başlık olmuştu.
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Dolar kuru 18 TL’yi aşmış ve çok geçmeden otomobil fiyatları peş peşe listeler yayımlayarak fiyatlara zam yapma kararı almıştı.
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Ancak dolar kurunun yükselmesi çok uzun sürmedi ve kur bazında 11 TL’ye kadar geriledi.
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Bu hareketli gelişmeler yaşanırken çoğu marka da sıfır otomobil fiyatlarında indirime giderek yüzleri güldürmeyi başarmıştı. Ancak şu anda en düşük ÖTV diliminde yalnızca birkaç otomobil kaldı.
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