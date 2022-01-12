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Otomobil fiyatlarına ÖTV indirimi gelecek mi?

Döviz kurlarında yükseliş ve çip krizi nedeniyle otomobil fiyatlarında artış yaşanmıştı. Ardı arkası kesilmeyen zamların ardından gözler ÖTV indirimine çevrildi.

Otomobil fiyatlarına ÖTV indirimi gelecek mi? - Resim: 1

Döviz kurlarındaki yükseliş ve tüm dünya genelinde devam eden çip krizi sonrasında otomobil fiyatları bir hayli yükselmişti. Artışın en önemli nedenleri bu iki ana başlık olmuştu.

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Otomobil fiyatlarına ÖTV indirimi gelecek mi? - Resim: 2

Dolar kuru 18 TL’yi aşmış ve çok geçmeden otomobil fiyatları peş peşe listeler yayımlayarak fiyatlara zam yapma kararı almıştı.

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Otomobil fiyatlarına ÖTV indirimi gelecek mi? - Resim: 3

Ancak dolar kurunun yükselmesi çok uzun sürmedi ve kur bazında 11 TL’ye kadar geriledi.

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Otomobil fiyatlarına ÖTV indirimi gelecek mi? - Resim: 4

Bu hareketli gelişmeler yaşanırken çoğu marka da sıfır otomobil fiyatlarında indirime giderek yüzleri güldürmeyi başarmıştı. Ancak şu anda en düşük ÖTV diliminde yalnızca birkaç otomobil kaldı.

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