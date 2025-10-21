Otomobil fiyatlarına yüzde 35'e varan indirim yolda: İşte o markalar...
Otomobil ithalatında yapılan vergi düzenlemesi 22 Kasım itibariyle yürürlüğe girecek. Bazı araçların fiyatlarında yüzde 35'e varan indirim yapılması bekleniyor.
Otomobil ithalatına ilişkin vergilendirmelere dair düzenleme 22 Kasım 2025 tarihinde yürürlüğe girecek. Japon otomobillerine gelecek ek gümrük vergisi artışının yanında ABD ve Çin'den ithal edilen araçların ek gümrük vergilerinde düşüşler yaşanacak.
ÇİN VE ABD'DEN İTHAL EDİLECEK ARAÇLARIN FİYATI DÜŞECEK
Çin ve ABD'den ithal edilecek otomobillerin fiyatlarında indirime gidilmesi bekleniyor. ABD'ye uygulanan yüzde 70'e varan ek vergi yüzde 35'e, Çin'e uygulanan yüzde 50'ye varan ek vergi de yüzde 30'lar seviyelerine düşecek.
HANGİ MARKALAR İNDİRİM YAPACAK?
NTV'de yer alan habere göre, Çin'de üretilen konvansiyonel (içten yanmalı motora sahip) otomobillerin gümrük vergisi azalmış oldu. ABD'de de üretilen hibrit, plug-in hibrit ve elektrikli otomobillerin de gümrük vergisi oranı azaldı.
Chery, MG ve BYD gibi markaların içten yanmalı motora sahip olan araçlarında fiyat düşüşü bekleniyor.
ABD'de üretilen Ford ve Tesla marka araçların fiyatlarında da düşüş yaşanması bekleniyor. Tesla, Model Y'yi Türkiye'ye Berlin'deki fabrikasından ihraç ediyor. Bu nedenle Tesla'nın ABD'de üretilen Model Y dışındaki modellerinin ithal edilmesi halinde fiyatlarda düşüş bekleniyor.