Otomobil fiyatlarına yüzde 35'e varan indirim yolda: İşte o markalar...

HANGİ MARKALAR İNDİRİM YAPACAK?

NTV'de yer alan habere göre, Çin'de üretilen konvansiyonel (içten yanmalı motora sahip) otomobillerin gümrük vergisi azalmış oldu. ABD'de de üretilen hibrit, plug-in hibrit ve elektrikli otomobillerin de gümrük vergisi oranı azaldı.

Chery, MG ve BYD gibi markaların içten yanmalı motora sahip olan araçlarında fiyat düşüşü bekleniyor.