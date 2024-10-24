Otomobil ilanlarına yeni düzenleme yolda
Otomobil ilanlarına yönelik yeni bir düzenleme geliyor. Düzenlemenin sosyal medya platformlarını kapsayacağı belirtildi.
Otomobil ilanlarına yönelik yeni düzenlemelerin hazırlandığı bildirildi.
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Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, otomobil ilanları ile ilgili olarak bazı sosyal medya platformlarına yönelik yeni yönetmeliklerin geleceği söyledi.
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Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER), 5 yıl aradan sonra Otomotiv Kongresi'ni yeniden düzenledi.
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Yetkili satıcılık mesleğinin masaya yatırıldığı kongrede sektör temsilcilerine hitap eden Gürcan, otomobil ilanları ile ilgili önemli mesajlar verdi.
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