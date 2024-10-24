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Otomobil ilanlarına yeni düzenleme yolda

Otomobil ilanlarına yönelik yeni bir düzenleme geliyor. Düzenlemenin sosyal medya platformlarını kapsayacağı belirtildi.

Otomobil ilanlarına yeni düzenleme yolda - Resim: 1

Otomobil ilanlarına yönelik yeni düzenlemelerin hazırlandığı bildirildi.

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Otomobil ilanlarına yeni düzenleme yolda - Resim: 2

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, otomobil ilanları ile ilgili olarak bazı sosyal medya platformlarına yönelik yeni yönetmeliklerin geleceği söyledi.

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Otomobil ilanlarına yeni düzenleme yolda - Resim: 3

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER), 5 yıl aradan sonra Otomotiv Kongresi'ni yeniden düzenledi.

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Otomobil ilanlarına yeni düzenleme yolda - Resim: 4

Yetkili satıcılık mesleğinin masaya yatırıldığı kongrede sektör temsilcilerine hitap eden Gürcan, otomobil ilanları ile ilgili önemli mesajlar verdi.

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