Otomobil markalarının Mayıs 2021 kampanyaları açıklandı

CITROEN

Fransız üretici Citroën, Nisan ayına özel kampanya hazırlayan markalar arasında yer alıyor. Markanın C5 Aircross SUV modelinde kampanya kapsamında 327 bin TL'den başlayan fiyatlar ve seçili modellerde geçerli 100 bin TL'ye özel 15 ay yüzde 1.19 faiz seçeneği sunuluyor C3 modelinde ise, 50 bin TL için 12 ay yüzde 0 faiz seçeneği ve 160 bin TL'den başlayan fiyatlar yer alıyor. Citroen'in hafif ticari modeli Berlingo'ya ise 55 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli ödeme seçeneği ile sahip olmak mümkün. Markanın bir diğer hafif ticari modeli Berlingo Van'da da 55 bin TL için 12 ay yüzde 0 faiz seçeneği, Jumper modelinde ise 80 bin TL için 12 ay yüzde 0 faiz seçeneği yer alıyor.